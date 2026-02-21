रात भर भीनी-भीनी खुशबू से महकेगी आपकी बालकनी, केवल गमले में लगा लें ये पौधा

भागदौड़ भरी लाइफ में इंसान कुछ पल शांति में बिताना चाहता है. घर की बालकनी में आप रात की रानी का पौधा लगा सकते हैं . इसकी भीनी-भीनी खुशबू से आपका तनाव और टेंशन कुछ पल के लिए कम हो सकता है. रात की रानी का पौधा लगाना आपकी बालकनी के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगा. आइए जानते हैं नाइट जैस्मीन का पौधा कैसे लगाएं.

रात की रानी के पौधे की खासियत

रात की रानी के पौधे में छोटे-छोटे सफेद फूल खिलते हैं. इन फूल से भीनी-भीनी मनमोहक खुशबू आती है. इस पौधे के फूल सूर्यास्त के बाद ही खिलते हैं जिस वजह से इस पौधे को रात की रानी कहते हैं. रात के समय फूल खिलने पर पूरी बालकनी में खुशबू फैल जाती है. इस पौधे की तीखी खुशबू से मच्छर भी दूर रहते हैं. फूलों की तेज महक से मच्छर घर के अंदर नहीं आते हैं.

कैसे लगाएं रात की रानी का पौधा

रात की रानी की पौधा लगाने के लिए सबसे पहले एक गमला तैयार करें. 10 से 12 इंच का गमला लें, इस गमले में जल निकासी के लिए 1 छेद करें.

अब इसके बाद मिट्टी तैयार करें. आधी मिट्टी में कोकोपीट और गोबर की खाद मिलाकर मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लें. अब नर्सरी से खरीदा हुआ पौधा गमले में लगा दें.

इस पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिलनी चाहिए. बालकनी में पौधे को उस हिस्से पर रखें जहां पर अच्छी धूप आती हो.

पौधे की ग्रोथ के लिए मिट्टी में नमी रहनी चाहिए, लेकिन ज्यादा पानी ना जमा हो पाए नहीं तो पौधा सड़ सकता है.

हर 15 से 20 दिन में गमले में खाद डालना चाहिए. इसके लिए पौधे की प्रूनिंग करें ताकि पौधा अच्छे से ग्रो कर सके.

रात की रानी पौधा लगाने के फायदे

इस पौधे को लगाने के कई फायदे हैं सबसे पहला तो यह नेचुरल रूम फ्रेशनर की तरह काम करता है. बालकनी में रात की रानी का पौधा लगाने से आपका घर नेचुरल खुशबू से महकता रह सकता है.

मच्छरों से बचाव

इस पौधे को लगाने से आपको मच्छरों से छुटकारा मिल सकता है. दरअसल पौधे की महक से मच्छर दूर भागते हैं.

तनाव

नाइट जैस्मीन फूलों की भीनी-भीनी खुशबू मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद कर सकती है. तनाव कम होने से रात को अच्छी नींद आती है.

