घर पर उगाएं टेस्टी-टेस्टी पिस्ता, जानें प्लांट लगाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका

घर में आसानी से पिस्ता का पौधा उगा सकते हैं. घर पर आप आसानी से पिस्ता पौधा का उगा सकते हैं. मिट्टी, धूप और टेम्परेचर बैलेंस करके पिस्ता का पौधा उगा सकते हैं. पिस्ता का पौधा ड्राई हिल एरिया में होता है. ऐसे में घर पर आप हल्की ड्रेनेज वाली मिट्टी की मदद से पिस्ता का पौधा उगा सकते हैं.

बीज तैयार करने का तरीका

पिस्ता उगाने के लिए सबसे पहले बीज तैयार कर लें. इसके लिए सबसे पिस्ता के बीज को एक कटोरी पानी में भिगो कर रातभर के लिए छोड़ दें. अगले दिन बीज को पानी से निकालकर हल्के गीले कपड़े में लपेट दें. दो से तीन तक इसे गर्म जगह पर रखें. कुछ दिनों बाद बीज में छोटा अंकुर निकलने लगता है.

गमले में कैसे लगाएं पौधा

एक गमला लें, इसमें अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी भर लें. इसके बाद इसमें थोड़ी रेत और खाद मिला दें. इसके बाद इसमें अंकुरित बीज को 2 इंच गहराई मिट्टी में लगा दें. इसके बाद बीज के ऊपर मिट्टी डाल दें. बीज लगाने के बाद पानी डाल दें.

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2 महीने में जड़ों का ग्रोथ

पिस्ता प्लांट को शुरुआती 2 महीने में सीधी धूप की जरूरत नहीं होती है. इस दौरान पौधे के इंडायरेक्ट सनलाइट की जरूरत होती है. शुरुआती 2 महीने पौधे की रूट्स के लिए बेहद जरूरी होता है. इस समय ज्यादा धूप और ज्यादा पानी दोनों देने से नुकसान हो सकता है. गमले में दिन में 1 बार 1 इंच की मिट्टी सूखने पर पानी दें. अगर आपके शहर में काफी गर्मी पड़ती है तो गमले के चारों ओर मल्चिंग कर दें ताकि जड़ सुरक्षित रहे.

2 महीने के बाद हल्की धूप दें

तीसरे महीने से पौधे को रोज 2 घंटे हल्की धूप देना शुरू करें. इससे पिस्ता प्लांट की पत्तियों में चमक आती है. वहीं पौधे की ऊंचाई भी तेजी बढ़ती है. चौथे महीने में पौधे में हल्का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे वर्मी-कम्पोस्ट या बोन-मील देना इससे पौधे ग्रो करता है.

फसल कब होगी तैयार

2 से 3 साल बाद पौधा बनकर तैयार होता है. 2 से 3 साल में नट्स का प्रोडक्शन होता है. प्रोडक्शन के लिए आपको दो पौधे एक मेल और फीमेल लगाने चाहिए. क्योंकि पिस्ता में क्रॉस-पॉलिनेशन से फल आते हैं.