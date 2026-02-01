Advertisement
बाजार के महंगे गुलाबों को कहें बाय-बाय! वेलेंटाइन डे से पहले घर पर इन आसान गार्डनिंग टिप्स से उगाएं सुर्ख लाल रोज

बाजार के महंगे गुलाबों को कहें बाय-बाय! वेलेंटाइन डे से पहले घर पर इन आसान गार्डनिंग टिप्स से उगाएं सुर्ख लाल रोज

Gardening Tips: वेलेंटाइन डे वीक शुरू होने से पहले आज आपको बताते हैं कि इन आसान गार्डनिंग टिप्स से आप घर पर ही र्ख लाल रोज को आसानी से उगा सकते हैं.

Feb 01, 2026, 08:17 AM IST
बाजार के महंगे गुलाबों को कहें बाय-बाय! वेलेंटाइन डे से पहले घर पर इन आसान गार्डनिंग टिप्स से उगाएं सुर्ख लाल रोज

Gardening Tips:  वेलेंटाइन डे वीक शुरू होने वाला है. प्यार का महीना आते ही लोग लाल गुलाब को हाथ में लेकर अपने प्यार का इजहार करने लगते हैं. इश्क मोहब्बत का जिक्र जहां पर हो जाता है वहां पर गुलाब अपने आप आ जाता है. अगर आप इस वेलेंटाइन डे पर बाहर से महंगे-महंगे गुलाब को खरीदने के बजाय घर पर ही उगाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं कैसे आप वेलेंटाइन डे से पहले घर पर कुछ गार्डनिंग टिप्स से ये कर सकते हैं. अधिकतर लोग परेशान रहते हैं कि काफी कुछ करने के बाद भी उनके गमले में सुर्ख लाल रोज उग ही नहीं पाते हैं. आइए आपको कुछ तरीके बताते हैं, जिससे आप आसानी से उगा सकते हैं. आप भी जान लें.
 

सुर्ख लाल गुलाब उगाने की गार्डनिंग टिप्स
 

1. सही पौधा

अगर आप अपने घर के गमले में सुर्ख लाल गुलाब को वेलेंटाइन डे तक उगाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले सही पौधे का चुनाव करना पड़ेगा तभी आपका पौधा हरा-भरा उग सकता है. 
 

2. गमला

जिस गमले में आप अपने गुलाब के पौधे को उगाना चाहते हैं, उस गमले का चुनाव भी सही तरीके से होना चाहिए. गुलाब के लिए आपको हमेशा गहरा गमला लेना चाहिए. नीचे छेद होना बेहद ही जरूरी है ताकि आपका गमला आसानी से सांस ले सकें.
 

3. मिट्टी और रोपाई 

 मिट्टी और रोपाई का तरीका भी सही होना चाहिए. खाद या वर्मी कम्पोस्ट का उपयोगा आपको करना चाहिए. पौधे को सीधा रखें, जड़ें न मोड़ें. जब आप रोपाई कर लें फिर उसके बाद 2-3 दिन सीधी धूप पौधों को नहीं देनी चाहिए.
 

4. धूप और हवा

आपको बता दें गुलाब के पौधों को रोज कम से कम 5-6 घंटे धूप आपको देनी है, जिससे आपका पौधा हमेशा खिला-खिला रहेगा. खुली जगह पर ही आपको अपने पौधे को रखना चाहिए.
 

5. पानी 

कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पौधों में गलत तरीके से पानी देते हैं या गमले को भर देते हैं. जरूरत के हिसाब से ही आपको गमले में पानी देना चाहिए. पत्तियों पर पानी ना दें.
 

