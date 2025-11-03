Advertisement
सर्दियों में भी गुलाब के फूलों से भरा रहेगा गमला, बस अपना लें ये सीक्रेट तरीके!

How To Grow Rose Plant Faster: सर्दियों में अगर आप गुलाब के पौधे को हरा-भरा रखना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप रख सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 03, 2025, 04:40 PM IST
How To Grow Rose Plant Faster:  सर्दियां शुरू हो गई हैं और ऐसे में पौधे काफी ज्यादा सूखने लग जाते हैं.  आपको पौधे की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए. लोग अपनी बालकनी में कई तरह-तरह के पौधों को लगाना पसंद करते हैं, गुलाब का पौधा सभी को अपने घरों में लगाना पसंद होता है लेकिन वो बार-बार सूख जाने की दिक्कत का काफी ज्यादा आने लगती है, जिससे लोग परेशान भी रहते हैं समझ में नहीं आता है आखिर इसको हरा-भरा फूलों से लदा हुआ कैसे बनाएं.
 

सर्दियों में गुलाब के फूलों को हरा-भरा कैसे रखें?
 

1. गुलाब का पौधा लगाने का का सही समय

कुछ लोग गलत तरीके से अपने पौधे को लगाते हैं, जिस वजह से पौधे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं आपको बता दें इसको आपको नवंबर से जनवरी के महीने में लगाना चाहिए, ये महीना सबसे बेस्ट माना जाता है. आपको पुराने पौधे की कटाई समय-समय पर करनी चाहिए.
 

2. मिट्टी और धूप 

आपको बता दें पौधों को हरा-भरा रखने के लिए मिट्टी और धूप मददगार होते हैं आपको दोमट मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए. गोबर की खाद भी डाल सकते हैं. कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप में आपको रखना चाहिए. 
 

3. कटाई

अगर आप पौधों को लंबे समय तक के लिए हरा-भरा रखना चाहते हैं, तो आपको समय-समय कटाई करते रहना चाहिए, इससे सूखे पत्ते अलग होकर नए-नए पत्ते उगने लगते हैं.
 

4. देखभाल कैसे करें?

आपको ठंड के मौसम में गुलाब के पौधों की खास देखभाल करनी चाहिए. पानी समय-समय पर आपको देना चाहिए. नीम का तेल भी आप डाल सकते हैं, इससे आपके गमले के फूल काफी ज्यादा आने लगते हैं. सूखी टहनियां काट दें. अगर आप इन सभी टिप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं,तो आपका गुलाब का पौधा हमेशा हरा-भरा और काफी सारे फूलों से हमेशा भरा ही रहेगा.
 

 

