जिद्दी बच्चों को ट्रैक पर लाने के आसान तरीके, ये पेरेंटिंग टिप्स बदल सकती हैं आपके बच्चों का नेचर

जिद्दी बच्चों को ट्रैक पर लाने के आसान तरीके, ये पेरेंटिंग टिप्स बदल सकती हैं आपके बच्चों का नेचर

Parenting Tips: आज के समय में बच्चों का जिद्दी होना माता-पिता के लिए बड़ी परेशान बन गई है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे, जिसकी मदद से आप अपने जिद्दी बच्चों को ट्रैक पर ला पाएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 23, 2025, 11:44 AM IST
जिद्दी बच्चों को ट्रैक पर लाने के आसान तरीके, ये पेरेंटिंग टिप्स बदल सकती हैं आपके बच्चों का नेचर

Parenting Tips: पहले की तुलना में आज के समय के बच्चे ज्यादा जिद्दी हो गए हैं, जो कि माता-पिता के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है. अक्सर माता-पिता अपनी तरफ से अच्छी परवरिश की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे छोटी-छोटी चीजों को लेकर जिद, रोना-धोना या अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं. हालांकि एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि बच्चों की जिद के पीछे अक्सर जाने-अनजाने में माता-पिता की ही कुछ गलतियां होती हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको माता-पिता की वो गलतियों के बारे में बताएंगे..

 

ना को कभी हां में न बदलें
पेरेंट्स की सबसे पहली और बड़ी गलती यही होती है कि वे बच्चे की जिद या रोने-धोने पर उनकी मांग पूरी कर देते हैं. ऐसा करने से बच्चों को संदेश मिलता है कि जिद करने या रोने से उनकी मांगें पूरी हो सकती है. ऐसे में पेरेंट्स को हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्होंने अगर किसी बात के लिए एक बार 'ना' कह दिया है, तो उस पर टिके रहना जरूरी है. बच्चे के रोने या गुस्सा करने पर भी अपने फैसले को नहीं बदलना चाहिए. ऐसे में उन्हें एहसास होगा कि जिद करने से भी उनकी मांगें पूरी नहीं हो सकती. इससे वे खुद ही जिद करना बंद कर देंगे. 

बच्चे को न कहें 'जिद्दी'
जिद करने वाले बच्चे को अक्सर माता-पिता या परिवार के दूसरे मेंबर भी 'जिद्दी' कहकर बुलाने लगते हैं. लेकिन ऐसा करना सही नहीं है. बच्चों को ऐसे किसी खास नाम से बुलाने से वे इसे सच मान लेते हैं और वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं. इसलिए बच्चे को कभी भी किसी नेगेटिव लेबल न दें. इसके बजाय, जब भी आपका बच्चा आपकी बात न माने, तो उसकी तारीफ करें. ऐसे करने से बच्चों के व्यवहार में बदलाव हो सकता है. 

 

जिद के समय बहस करने से बचें
बच्चों से जिद के समय बहस करने से परहेज करें. अगर बच्चा किसी बात को लेकर जिद कर रहा है, तो उसे उस वक्त किसी तरह की सफाई न दें, या बहस न करें. इससे स्थिति और बिगड़ सकती है. जब आप उससे बहस करते हैं, तो बच्चे को लगता उन्हें आपका अटेंशन मिल रहा और जिद का असर हो रहा है. इसलिए उस समय शांत रहें और सिर्फ इतना कहें कि, 'मुझे पता है आप नाराज हो, लेकिन अभी ये चीज अभी नहीं हो सकती.' 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

How do you handle difficult childrenWhat causes stubbornness in a child

