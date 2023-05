Burnt Tongue: गर्म चीजें खाने से जल गई जुबान? इन देसी उपाय से जल्द मिलेगी राहत

How to heal Your Burnt tongue fast: हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा इस बात की सलाह देते हैं कि खाना इत्मिनान से और आहिस्ता आहिस्ता खाना चाहिए, क्योंकि इससे डाइजेशन दुरुस्त रहता है, लेकिन कई लोगो कों बुलेट ट्रेन की स्पीड से भोजन करने की आदत होती है, इसके अलावा आजकल की भागदौड़भरी जिंदगी में काफी लोग जल्द से जल्द मील निपटाना चाहते हैं. अगर आप गर्म फूड को खाने में जल्दबाजी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जीभ जल जाएगी और इसकी वजह से मुंह का जायका पूरी तरह बिगड़ जाएगा. अगर आपके साथ भी कभी ऐसी परेशानी आती है, तो नीचे लिखे गए उपाय कर सकते हैं.

जीभ जलने पर क्या करें? 1. शहद लें

शहद में कई तरह के आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं, ये जीभ की जलन को कम करने में भी मददगार है और एक चम्मच हनी को मुंह में कुछ देर के लिए रखें. जल्द राहत पाने के आप एक दिन में कई बार इस तरीके को दोहरा सकते हैं. 2. दही खाएं

दही की तासीर ठंडे होती है, यही वजह है कि ये मिल्क प्रोडक्ट जुबान के जलने का सबसे बेहतरीन और नेचुरल उपाय है. इसके लिए आप ठंडी दही लें और कुछ देर जीभ के प्रभावित एरिया में रखें, इससे जल्द राहत मिलेगी. 3. च्युइंगम चबाएं

जीभ की जलन में पेपरमिंट वाले च्युइंगम आपके काफी काम आ सकते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मुंह में ज्यादा लार बनने लगती है, जिससे जीभ भीगा हुआ रहता है, इससे जलन धीरे-धीरे कम हो जाती है. 4. आइसक्रीम खाएं

जब हॉट फूड या बेवरेजेज के कारण आपका जुबान जल जाए तो इससे राहत पाने के लिए आपको आइसक्रीम का सेवन करना चाहिए, इससे जीभी की सूजन और जलन कम हो जाएगी. इसके लिए आप आइसक्रीम की छोटी छोटी बाइट लें एफेक्टेड एरियाज के पास मेल्ट करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)