टीवी के आसपास दिखता है वायर का गुच्छा, ऐसे करें फिक्स, खूबसूरत बनेगा ड्रॉइंग रूम
टीवी के आसपास दिखता है वायर का गुच्छा, ऐसे करें फिक्स, खूबसूरत बनेगा ड्रॉइंग रूम

टीवी के आसपास फैले तार न सिर्फ कमरे की खूबसूरती खराब करते हैं बल्कि कई बार ठोकर लगने और करंट लगने का खतरा भी पैदा करते हैं. इसलिए इन्हें सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 23, 2025, 11:49 AM IST
टीवी के आसपास दिखता है वायर का गुच्छा, ऐसे करें फिक्स, खूबसूरत बनेगा ड्रॉइंग रूम

How to Hide TV Wires: आजकल हर घर में टीवी के साथ सेट-टॉप बॉक्स, स्पीकर, वाई-फाई राउटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जरूर लगे होते हैं. लेकिन इनके तार अक्सर उलझकर एक गुच्छे की तरह नजर आते हैं, जिससे ड्रॉइंग रूम की खूबसूरती बिगड़ जाती है. कई बार ये वायरिंग न सिर्फ दिखने में खराब लगती है बल्कि सफाई और सेफ्टी के लिहाज से भी परेशानी बन सकती है. अगर आप चाहते हैं कि आपका ड्रॉइंग रूम अट्रैक्टिव दिखे तो वायर मैनेजमेंट बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं कुछ आसान और स्मार्ट तरीके जिससे आप इन तारों को छिपा सकते हैं.

1. केबल कवर का इस्तेमाल करें
मार्केट में अलग-अलग साइज और कलर के केबल कवर आसानी से मिल जाते हैं. इन्हें दीवार या फर्श पर फिट किया जा सकता है. इससे तार छिप जाते हैं और दीवार से मैच होने पर ड्रॉइंग रूम और भी ऑर्गेनाइज्ड लगता है.

2. वॉल माउंटेड टीवी यूनिट बनवाएं
अगर आप टीवी दीवार पर लगा रहे हैं तो उसके साथ एक वॉल यूनिट या कैबिनेट बनवाएं. इसमें तारों को पीछे छिपाकर रखा जा सकता है. इससे न तो वायर दिखेंगे और न ही बार-बार साफ करने की जरूरत होगी.

3. केबल बॉक्स का यूज
कई बार चार्जर, एडॉप्टर और मल्टीप्लग के कारण तार ज्यादा फैल जाते हैं. ऐसे में केबल बॉक्स एक अच्छा ऑप्शन है. ये एक डिब्बे जैसा होता है जिसमें सारे प्लग और वायर एक साथ छिपाकर रखे जा सकते हैं. इससे फर्श साफ-सुथरा दिखेगा.

4. केबल क्लिप्स और टाई
छोटे-छोटे केबल क्लिप्स और केबल टाई तारों को एक जगह बांधकर रखने का आसान तरीका हैं. इन्हें दीवार, टेबल या कैबिनेट के पीछे फिट किया जा सकता है. इससे तार न तो बिखरेंगे और न ही बार-बार उलझेंगे.

5. क्रिएटिव DIY आइडियाज
अगर आप थोड़े क्रिएटिव हैं तो वायर को सजावटी तरीके से भी छिपा सकते हैं. जैसे रंग-बिरंगे टेप से कवर करना, लकड़ी के पैनल लगाना या फिर आर्टिफिशियल प्लांट्स के पीछे तार छिपाना. इससे आपके ड्रॉइंग रूम को एक अनोखा लुक मिलेगा.

6. वायरलेस डिवाइस चुनें
आजकल वायरलेस टेक्नोलॉजी का जमाना है. जहां तक मुमकिन हो, वायरलेस स्पीकर, वाई-फाई राउटर या ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करें. इससे तारों की तादाद काफी कम हो जाएगी और मैनेजमेंट आसान हो जाएगा.

