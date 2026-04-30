केमिकल वाला तरबूज तो नहीं खा रहे? इन ट्रिक की मदद से करें मिलावटी Watermelon की पहचान

How to identify adulterated watermelon: मीठा और लाल तरबूज हर किसी को पसंद होता है. मार्केट में तरबूज को मीठा और लाल बनाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है. आप इन टिप्स की मदद से घर पर बैठे मिलावटी तरबूज की पहचान कर सकते हैं.
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How to identify adulterated watermelon: गर्मियों के मौसम में लाल-मीठा तरबूज खाना हर किसी को पसंद होता है. तरबूज खाने से शरीर में ठंडक हाइड्रेशन के लिए होता है. लेकिन मार्केट में मिलने वाले तरबूज में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है. केमिकल वाले तरबूज का सेवन करना सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है. मिलावटी तरबूज खाने से उल्टी दस्त की समस्या हो सकती है. इन ट्रिक की मदद से करें मिलावटी Watermelon की पहचान
कॉटन के कपड़े या रूई से करें टेस्ट- केमिकल वाले तरबूज की पहचान करने के लिए आप कॉटन के कपड़े या रूई का इस्तेमाल कर सकते हैं. तरबूज के लाल गूदे वाले हिस्से पर कपड़े से रगड़ें. अगर कपड़े का रंग लाल हो जाए तो समझ लें कि तरबूज में केमिकल मिला है. आप कॉटन की मदद से रूई का इस्तेमाल कर सकते हैं.
तरबूज का एक टुकड़ा लें. इसके बाद इस टुकड़े को काटकर उसे पानी में भरे हुए पैन में डाल दें. अगर पानी में लाल कलर छोड़ता है तो समझ लीजिए कि तरबूज को केमिकल पकाया जाता है.
केमिकल वाले तरबूज की मिठास आपको अलग से पता चल जाएगी. केमिकल वाले तरबूज कम होती है. केमिकल वाला लाल तरबूज की मिठास कम होती है. समझ जाएं कि तरबूज केमिकल से पकाया गया है.
असली और अच्छे से पका हुआ तरबूज जमीन पर रहता है. ऐसे में तरबूज के नीचले हिस्से पीला या मटमैला धब्बा होता है. अगर ये धब्बा सेफद है तो फल कच्चा हो सकता है. गहरे हरे रंग चमकदार तरबूज को खरीदने से बचाएं.
फलों के पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड केमिकल यूज किया जाता है. सरकार ने इस केमिकल पर बैन लगाया हुआ है. इस तरह का तरबूज खाने से किडनी, लीवर और पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.