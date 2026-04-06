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आप जो आम खा रहे हैं वो कहीं केमिकल से पका तो नहीं? खरीदने से पहले इन टिप्स से करें पहचान

How To Check Chemical Mango: गर्मियों का मौसम आते ही बाजारों में आम की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है. लोग आजकल आंख बंद करके दुकान से मिलने वाले सामना को खरीद लेते हैं आम केमिकल्स वाले काफी ज्यादा बिक रहे हैं. आपको बताते हैं खरीदने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. 

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 06, 2026, 08:12 AM IST
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आप जो आम खा रहे हैं वो कहीं केमिकल से पका तो नहीं? खरीदने से पहले इन टिप्स से करें पहचान

How To Check Chemical Mango:  गर्मियों का मौसम आते ही बाजारों में आम की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को इस फल का काफी इंतजार रहता है. लेकिन आजकल बाजार में मिलने वाले हर आम जरूरी नहीं होते हैं कि अच्छे से पके हो इसको पकाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं. ये आपकी सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आपको आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय इसको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए. ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो गुणवत्ता में काफी ज्यादा खराब होती है. शरीर पर भी बुरा असर ये डालती है. सिरदर्द, चक्कर, उल्टी, पेट दर्द जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है. 
 

अगर आपको भी ये जानना है कि कहीं आप जो आम खा रहे हैं वो केमिकल से पका तो नहीं? तो इसका पता आप आसानी से लगा सकते हैं. अगर आप भी ये जानना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं.
 

कैसे पहचानें केमिकल से पका आम?

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1. खुशबू 

अगर आप गर्मियों का मौसम आते ही आम के दीवाने हो जाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि आम केमिकल से पका है या असर में, तो आप इसकी खुशबू से आसानी से पहचान सकते हैं. पके आम में मीठी हल्की-हल्की खुशबू आती है.
 

2. रंग

आप रंग से भी आसानी से पता लगा सकते हैं. प्राकृतिक तरीका से पका आम पूरी तरह से पीला होता है और केमिकल से पके आम एकदम चमकीले रंग के दिखाई देते हैं, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं.
 

3. दाग और निशान

दाग और निशान देखकर भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं. उस पर ज्यादा धब्बे, कट के निशान दिखे तो ये केमिकल या इंजेक्शन से पके हुए आम हैं. आपको खरीदते समय इन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए.
 

4. दबाकर चेक

आप आम को दबाकर चेक कर सकते हैं. केमिकल से पकाए गए आम दबाने पर नरम या गूदेदार ज्यादा लगते हैं लेकिन ऐसा  प्राकृतिक रूप से पकाए गए आमों में बिल्कुल भी नहीं होता है.
 

5. बेकिंग सोडा टेस्ट

अगर आप आम को अच्छे से चेक करना चाहते हैं, तो बेकिंग सोडा वाले पानी से सभी आमों को आपको अच्छे से धो देना है और फिर धोने के बाद रंग अजीब तरह से बदलने भी लग जाएगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये केमिकल से पका हुआ आम है.
 

(ये भी पढ़ें:  चिलचिलाती धूप में सूख गया है धनिया-पुदीना का पौधा? हरा-भरा रखने के लिए फार्मूला)
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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