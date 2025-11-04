Advertisement
धड़ल्ले से हो रही बाजार में नकली बादाम की बिक्री, इन आसान तरीकों से करें पहचान..

Fake vs Real Almonds: सर्दियों में बादाम की बिक्री और खपत बढ़ जाती है. ऐसे में बाजार में नकली बादाम जमकर बिकने लगते हैं. इस खबर में हम आपको इसकी पहचान करने का तरीका बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 04, 2025, 07:39 PM IST
How to Identify Fake Almonds: सर्दियों में ड्राई फ्रू्ट्स खाने का अपना ही मजा होता हैं. खासतौर पर इस मौसम में लोग बादाम खाना पसंद करते हैं. लेकिन आपको बता दें, आजकल बाजार में नकली बादाम की बिक्री ज्यादा हो गई है, जो कि सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आसानी से असली और नकली बादाम की पहचान कर सकते हैं. 

 

रंग और चमक से पहचानें
आपको बता दें, रंग और चमक से भी आप नकली और असली बादाम की पहचान कर सकते हैं. असली बादाम का रंग हल्का भूरा और थोड़ा फीका होता है. उसकी सतह पर हल्की धूल या धुंधलापन भी नजर आता है. वहीं दूसरी तरफ नकली बादाम ज्यादा चमकीले, चिकने और एक जैसे रंग के दिखते हैं. दरअसल नकली बादाम में अक्सर केमिकल या पॉलिश लगाई जाती है, जो कि दिखने में आकर्षक लगते हैं. ऐसे में बादाम बहुत ज्यादा चमकदार या एकदम एक जैसे रंग का दिखे, तो सतर्क हो जाएं, ये नकली हो सकते हैं. 

अंदर का रंग देखें
बादाम के अंदर के रंग को देखकर भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं. ऐसे में बादाम को बीच से तोड़कर देखिए. असली बादाम के अंदर का हिस्सा सफेद और थोड़ा मुलायम होता है. वहीं नकली बादाम के अंदर पीले या भूरे रंग की झलक दिख सकती है. वहीं असली बादाम तोड़ने पर आपको हल्की खुशबू आ सकती है, वहीं नकली वाले में कोई खुशबू नहीं होती है. 

 

ऐसे करें टेस्ट
इस टेस्ट के जरिए के जरिए भी आप नकली बादाम की पहचान कर सकते हैं. इसके लिए एक गिलास पानी में कुछ बादाम डालें और 10 मिनट तक छोड़ दें. ऐसा करने से असली बादाम नीचे बैठ जाएंगे और उनका छिलका आसानी से उतर जाएगा. वहीं नकली बादाम अक्सर पानी में तैरने लगते हैं. कई बार नकली बादाम का रंग भी पानी में घुलने के बाद निकलने लगता है. ऐसे में अगर आपको पानी का रंग बदला नजर आए या ऊपर झाग बने, तो समझ जाएं कि बादाम नकली है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

fake or real almondsalmonds quality

