प्योरिटी के नाम पर चूना लगा रहे हैं दुकानदार! इन ट्रिक्स से 10 सेकंड में करें असली सिल्क साड़ी की पहचान

बहुत सी महिलाएं किसी भी स्पेशल मौके पर सिल्क की साड़ी पहनना पसंद करती हैं. सिल्क साड़ी सिर्फ महिलाओं के बीच ही नहीं बल्कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स की भी पहली पसंद बनती जा रही है. आजकल सिल्क साड़ी की बढ़ती मांग के बीच कई दुकानदार असली की जगह नकली सिल्क साड़ी बेचते हैं जिससे उन्हें काफी प्रॉफिट होता है. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप असली सिल्क साड़ी की पहचान कर सकते हैं.

बनावट

सिल्क साड़ी की बनावट बेहद ही बारीक होती है. सिल्क साड़ी पर हाथ फेर कर देखें. अगर ये ठंडी, मुलायम और बेहद हल्की लगे तो ये असली सिल्क साड़ी हो सकती है. अगर सिल्क साड़ी नकली है तो साड़ी ठंडी नहीं लगेगी और ना ही ये मुलायम होगी.

बर्न टेस्ट

सिल्क साड़ी का वो हिस्सा लें जो साड़ी पहनने के बाद नजर ना आता हो. अब इसे इस हिस्से के कुछ धागे लें और उसे जला कर देखें. अगर साड़ी प्योर सिल्क फैब्रिक की होगी तो धागा धीरा-धीरे जलेगा और राख बन जाएगा. अगर नकली सिल्क की साड़ी होगी तो धागा बेहद जल्दी जल जाएगा और इसकी गंध प्लास्टिक के जलने जैसी होगी.

पानी

असली सिल्क साड़ी की पहचान आप पानी से भी कर सकते हैं. सिल्क साड़ी पर पानी की कुछ बूंदे डालें. अगर आपकी साड़ी इन बूंदों को सोख लेती हैं तो ये प्योर सिल्क की निशानी हो सकता है. अगर साड़ी प्योर सिल्क की ना हुई तो पानी की बूंदे साड़ी पर नहीं रुकेंगी और ये फिसल जाएगी.



एंब्रॉयडरी सिल्क

अगर आपके पास एंब्रॉयडरी सिल्क साड़ी है तो आप इसकी बुनाई देख कर भी पता लगा सकते हैं कि आपकी साड़ी असली है या नकली. सिल्क साड़ी की बुनाई अगर बारीक और बिल्कुल परफेक्ट है तो हो सकता है कि इसे मशीन में सेनथेटिक धागों से बनाया गया हो.