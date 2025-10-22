कहीं आपकी पक्की दोस्ती तो नहीं है धोखे का जाल? इन 4 तरीकों से करें असली और नकली दोस्त में पहचान!

Real And Fake Friends: दोस्ती का रिश्ता दुनिया में एक ऐसा रिश्ता होता है, जो खून से नहीं, दिल से जुड़ता है. कुछ लोग मरते दम तक अपनी दोस्तों को निभाते है. एक दोस्त ही होता है, जिससे हम सारी दिल की बातों को शेयर करते हैं और हम खुद ऐसा चाहते हैं, कि वो हमारी सारी बातों को बिना कहे ही समझ जाए लेकिन आजकल लोग सच्चे और झूठे दोस्तों में फर्क करना जैसे कर ही नहीं पाते हैं. कभी-कभी हम जिसपर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं, वही इंसान हमारे पीठ पीछे धोखे का जाल बुन रहा होता है और हम उसको अपना दोस्त मानकर चलते हैं. कुछ असली और नकली दोस्ती में पहचान नहीं कर पाते हैं. आज आपको बताते हैं वो तरीके जिससे आप असली और नकली दोस्त में पहचान कर सकते हैं.



असली और नकली दोस्त की पहचान कैसे करें?



1. आपकी सफलता से खुश है?

एक सच्चा दोस्त अपनी दोस्त की सफलता से काफी ज्यादा खुश होता है और यही नहीं आपको आगे बढ़ने के लिए और बार-बार बोलता है और आप भी ऐसे दोस्त के साथ हैं तो आपका दोस्त सच्चा है. अगर आपका दोस्त नामयाबी पर सीधे मुंह बात नहीं करता तो आपको समझ जाना चाहिए.



2. पीठ पीछे इज्जत करता है?

अगर आपका दोस्त आपके पीठ पीछे आपकी काफी सारी बुराइयां करता है, तो वो आपका सच्चा दोस्त कभी भी नहीं हो सकता है. अगर आपका दोस्त पीठ पीछे मजाक उड़ाता है या आपके राज दूसरों को बताता है, तो आपको ऐसी दोस्ती तोड़ देनी चाहिए.



3. बुरे समय में साथ

एक सच्चा दोस्त आपके बुरे समय में आपका साथ हमेशा देता है और आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ता है. जो दोस्त कई तरह-तरह के बहाने बनाता है, तो ऐसा दोस्त आपका साथ और आपका सच्चा दोस्त कहलाने लायक बिल्कुल भी नहीं है.



4. फायदे के लिए तो नहीं जुड़ा?

आपको ये समझना चाहिए कि जो खुद को आपका दोस्त समझता है क्या वो अपने फायदे के लिए तो आपसे बात नहीं करता है. जब आप मुसीबत में होते हैं, तो वो बहाना बनाकर आपसे पीछा छुड़वाता है और जब उसका फायदा होता है, तो आपसे मीठी-मीठी बाते करता है.