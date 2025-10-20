अरे रूकिए! कहीं आप तो नहीं खा रहे हैं नकली पनीर? इन आसान तरीकों से करें असली और मिलावटी की पहचान!

How To Identify Real Paneer: आजकल बाजारों में पनीर की खरीदारी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते लोग नकली और असली पनीर में अंतर नहीं पहचान पाते हैं, आइए आपको बताते हैं असली और मिलावटी पनीर की क्या पहचान होती है.
How To Identify Real Paneer: फेस्टिवल सीजन में घरों में कई तरह-तरह के पकवानों को लोग बनाकर खाना पसंद करते हैं. बाजारों में पनीर की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है. आज के समय में मार्केट में मिलने वाली चीजों में कई तरह-तरह की मिलावट भी देखी जाती है. लोग बाजारों से पनीर को लाकर मिठाई, घी, दूध, दही को बनाकर खाते है लेकिन आजकल कई तरह-तरह की मिलावट देखने को मिल जाती है. मिलावटी चीजों का सेवन करने से सेहत पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है. कई लोग असली और नकली की पहचान नहीं कर पाते हैं, आइए आपको आज बताते हैं, आप कैसे आसानी से असली और मिलावटी पनीर में अंतर कर सकते हैं.
असली और मिलावटी पनीर की पहचान
1. आयोडीन टिंचर
अगर आप पनीर में असली और मिलावट की पहचान करना चाहते हैं, तो आप आयोडीन टिंचर से आसानी से कर सकते हैं. पनीर को पानी में उबालकर आपको उसके अंदर कुछ बूंदें आयोडीन टिंचर को डालना है अगर रंग नीला या काला पड़ा तो आपका पनीर नकली है.
2. टेक्सचर
पनीर खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है. आपको अपने पनीर को हाथ में रखना है और फिर असली पनीर सॉफ्ट होगा और नकली पनीर रबड़ की तरह खिंचता है, जो काफी ज्यादा बेकार होता है.
3. गर्म पानी
अगर आप पनीर की मिलावटी को देखना चाहते हैं, तो गर्म पानी की मदद से आप पता लगा सकते हैं. पनीर के टुकड़े को गर्म पानी में डालना है और फिर ये असली होगा तो नहीं घुलेगा और नकली होगा तो असली से पिघल जाएगा.
4. अरहर की दाल
अरहर की दाल से भी आप असली और नकली पनीर की पहचान आसानी से कर सकते हैं. आपको एक बर्तन में अरहर की दाल और पनीर को डालकर उबाल देना है और फिर अगर पनीर का रंग हल्का लाल हो जाए, तो ये पनीर बिल्कुल नकली है.
