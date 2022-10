Relationship Tips: अपने क्रश को करना चाहते हैं इम्प्रेस, तो गुलाब का फूल देने के बजाए करें ये 4 काम

How To Impress You Crush: प्यार एक खूबसूरत अहसास है जो एक इंसान की जिंदगी के मायने बदल सकता है. कहा जाता है कि पहली नजर में भी इश्क हो सकती है, और फिर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो शख्स भी उससे उतनी ही मोहब्बत करने लगे. लेकिन ऐसा होना आसान नहीं है, क्योंकि अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए गुलाब का फूल देना काफी नही, बल्कि कई जरूरी कदम उठाने होंगे. आइए जानते हैं कि आप किसी का दिल जीतने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं.

अपके क्रश की केयर करें

आप किसी के दिल में इतनी आसानी से जगह नहीं बना सकते, इसके लिए काफी पापड़ बेलने पड़ सकते हैं. शुरुआत उनकी केयर से करें. अगर आप हमेशा ये बताएंगे कि आपको उनकी कितनी फिक्र है, तो धीरे-धीरे दिल में जगह बनाना आसान हो जाए. कुछ सवालों को नोट कर लें. जैसे 'आपने खाना खाया कि नहीं', 'घर सही-सलामत पहुंच गए या नहीं', 'तबीयत ठीक है न', 'किसी चीज की जरूरत तो नहीं'. इनसे पता चलता है कि आप कितनी केयर करते हैं.

क्वालिटी टाइम स्पेंड करें

जब भी आपको मौका मिले अपने क्रश के साथ खुशनुमा पल बिताने से न चूकें, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है. अगर कॉलेज में हैं तो कैंटीन में साथ खाने की कोशिश करें. अगर दोनों के घर आने जाने का रूट एक ही है तो कैब, ऑटो, बाइक, कार, मेट्रो या लोकल ट्रैन में एक साथ सफर करें. ऐसा करने से दोनों के बीच बॉन्डिंग स्टॉन्ग हो जाएगी.

भरोसा जीतने की कोशिश करें

किसी भी रिश्ते या प्यार की नाजुक डोर भरोसे पर टिकी होती है. जब तक आप सामने वाले शख्स का भरोसा नहीं जीतेंगे तब तक आपके रिश्तों मे मजबूती नहीं आएगी. इसके लिए आप अपने क्रश की जितनी मदद हो सके जरूर करें, ऐसे में धीरे-धीरे ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा और फिर आप उन्हें आसानी से इम्प्रेस

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर