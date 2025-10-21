Advertisement
How to improve eyesight: तेजी से बढ़ रहा चश्मे का नंबर तो खाना शुरू करें ये चीजें, मामरा बादाम बढ़ाएगा आंखों की रोशनी

Diet for eyesight improvement: डिजिटल युग में हमारी जिंदगी स्क्रीन के आसपास घूमती है. स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी के लगातार इस्तेमाल से आंखों पर दबाव बढ़ता है. तेजी से घट रही आंखों की रोशनी की समस्या सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं, बल्कि युवा और बच्चे भी इसकी चपेट में हैं. आइए जानते हैं कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं. 

Oct 21, 2025
Diet for eyesight improvement: अगर आपकी आंखों की रोशनी तेजी से कम हो रही है और चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है. खराब डाइट, बिगड़ती लाइफस्टाइल, नींद की कमी, तनाव, प्रदूषण और जेनेटिक फैक्टर की वजह से आंखों की रोशनी जल्दी कम होने लगती है. आंखों की सेहत सुधारने में सही डाइट बेहद अहम है.

आयुर्वेद के अच्छे जानकार डॉ. अबरार मुल्तानी के मुताबिक, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए विटामिन-ए और विटामिन-सी से भरपूर आहार लेना चाहिए. कुछ खास फूड्स नेचुरल तरीके से आंखों को पोषण देते हैं, आंखों के तनाव को कम करते हैं और आंखों से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में मदद करते हैं.

तेजी से कम होती आंखों की रोशनी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए डॉ. अबरार मुल्तानी ने मामरा बादाम खाने की सलाह दी है. यह न सिर्फ खाने में टेस्टी और पोषण में भारी होते हैं, बल्कि इनके अंदर दिमाग को तेज करने की काबिलियत होती है. यही वजह है कि जिन लोगों की याददाश्त कमजोर होती है उन्हें बादाम खाने की सलाह दी जाती है. बहुत कम लोग जानते हैं कि बादाम से आंखों की दवा बनाई जा सकती है.

मामरा बादाम के पोषक तत्व

दरअसल, मामरा बादाम में मौजूद विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड आंखों के हेल्दी टिश्यू को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक मॉलेक्यूल से लड़ते हैं. यह मोतियाबिंद से बचाव में भी मदद करता है. इनमें विटामिन ई, मैग्नीशियम, प्रोटीन, स्वस्थ वसा और फोलेट जैसे पोषक तत्व भरपूर होते हैं, जो आंखों की सेहत का अच्छे से ख्याल रखते हैं.

आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

आंखों के लिए कई पोषक तत्व जरूरी होते हैं, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. इसके लिए आपको उन फूड्स को डाइट में शामिल करना चाहिए, जिनमें ये पोषक तत्व पाए जाते हैं. नीचे कुछ फूड्स की लिस्ट दी गई है, जिन्हें डाइट में शामिल करके आईसाइट को इंप्रूव किया जा सकता है:

  1. विटामिन-ए- गाजर, शकरकंद, पालक, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट.
  2. ओमेगा-3 फैटी एसिड – वसायुक्त मछली (सैल्मन, टूना), अलसी के बीज, अखरोट और चिया बीज.
  3. विटामिन सी-संतरे, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, कीवी और आंवला.
  4. विटामिन ई- बादाम, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

