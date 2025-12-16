Advertisement
trendingNow13043151
Hindi Newsलाइफस्टाइलमहंगे एयर प्यूरिफायर या बिजली की टेंशन नहीं! इन आसान तरीकों से सर्दियों में साफ करें घर की हवा

महंगे एयर प्यूरिफायर या बिजली की टेंशन नहीं! इन आसान तरीकों से सर्दियों में साफ करें घर की हवा

Indoor Air Quality Winter: पॉल्यूशन बढ़ने से साफ हवा में सांस लेना कोई चैलेंज से कम नहीं हो गया है. ऐसे में लोग घर पर एयर प्यूरिफायर लगवा रहे हैं. लेकिन इसका बजट पर बुरा असर पड़ रहा है. ऐसे में हम आपको आसान तरीकों से सर्दियों में घर की हवा साफ करने के तरीके बताएंगे...

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 05:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महंगे एयर प्यूरिफायर या बिजली की टेंशन नहीं! इन आसान तरीकों से सर्दियों में साफ करें घर की हवा

How to Improve Indoor Air Quality: सर्दियों में ठंड से बचने के लिए हम हमेशा घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद रखते हैं. इससे बाहर का प्रदूषण तो घर में नहीं आता, लेकिन इसके साथ ही घर के अंदर की हवा भी धीरे-धीरे खराब होने लगती है. घर बंद रहने के कारण धूम, नमी, धुआं और केमिकल्स बाहर नहीं निकल पाते, जो कि इनडोर पॉल्यूशन बढ़ा देता है. खासतौर पर दिल्ली NCR और बड़े शहरों में ये समस्या बेहद आम हो गई है. लेकिन हर व्यक्ति के लिए महंगे एयर प्यूरिफायर खरीदना आसान नहीं है. हालांकि अच्छी बात ये है कि हम आपको बिना किसी महंगे गैजेट और बिजली खर्च के घर की हवा साफ करने के तरीके बताएंगे. 

 

रोजाना थोड़ी देर घर में हवा आने दें
प्रदूषण से बचने के लिए घर को हमेशा बंद रखना हेल्दी नहीं है. घर के अंदर की खराब हवा को बाहर निकालना बेहद जरूरी है. इसके लिए सबसे आसान तरीका क्रॉस वेंटिलेशन है. ऐसे समय में जब बाहर प्रदूषण का लेवल कम हो, तब खिड़कियां और दरवाजे थोड़ी देर के लिए जरूर खोलें. आमतौर पर सुबह जल्दी और दोपहर के समय हवा साफ रहती है. इस दौरान घर के दोनों ओर की खिड़कियां खोलने से ताजी हवा अंदर आती है और अंदर जमा धूल व प्रदूषक बाहर निकल जाते हैं. इसलिए रोजाना कम से कम 20–30 मिनट खिड़की दरवाजे खोलें, इससे घर की हवा को काफी हद तक साफ रख सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

किचन और बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन
सबसे ज्यादा धुआं और गंध बाथरूम और किचन से निकलती है. ऐसे में खाना बनाते समय और बाथरूम इस्तेमाल करने समय एग्जॉस्ट फैन  का इस्तेमाल जरूर करें. एग्जॉस्ट फैन तब तक चलाएं, जब तक धुआं या बदबू बाहर नहीं निकल जाए. 

 

रोजाना सफाई की आदत
सर्दियों में अक्सर लोग सफाई को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही समय है जब धूल सबसे ज्यादा जमती है. ऐसे में घर में कारपेट, पर्दे, सोफा कवर और बेडशीट्स को नियमित रूप से साफ करें. कारपेट को हफ्ते में कम से कम दो बार झाड़ें. इसके साथ-साथ रोजाना पोंछा लगाएं. ऐसा करने से धूल और एलर्जी फैलाने वाले कण कम होते हैं और घर की हवा साफ रहती है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

indoor air quality winterimprove indoor air quality at home

Trending news

बॉन्डी बीच नरसंहार, यहूदियों का हत्यारा साजिद अकरम, 27 साल पहले छोड़ा भारत!
Bondi Beach
बॉन्डी बीच नरसंहार, यहूदियों का हत्यारा साजिद अकरम, 27 साल पहले छोड़ा भारत!
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
Rahul Gandhi
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
bambiha gang
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
West Bengal
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
Goa Nightclub Fire
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
Karnataka News
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
Ludhiana
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
Harsimrat Kaur
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
Justice yashwant varma case
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
G RAM G Bill
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा