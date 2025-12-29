करी पत्ता के पौधे की देखभाल कैसे करें? हरे-भरे हो जाएंगे सूखे पत्ते, बस अपना लें ये नुस्खें..

How to Grow Curry Leaves at Home: भारतीय घरों में खाना बनाने के लिए करी पत्ता का इस्तेमाल जरूर किया जाता है. इसे घर की रसोई की शान कहे तो गलत नहीं होगा. ऐसे में अक्सर घर पर लोग करी पत्ते का पौधा लगा लेते हैं. लेकिन कई बार सही देखभाल न करने से इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, इनकी ग्रोथ रुक जाती है और पौधा सूखने लगता है. ऐसे में अगर आपको भी ऐसी समस्या हो रही है, तो इस खबर में हम आपको ऐसे आसान और सस्ते घरेलू नुस्खें बताएंगे, जिसकी मदद से आप करी पत्ते को हरा-भरा बना पाएंगे.

छाछ या दही का पानी डालें

करी पत्ते के सही ग्रोथ के लिए आप छाछ या दही के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें गुड बैक्टीरिया और पोषक तत्व होते हैं, जो मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारते हैं. इसे इस्तेमाल करने से लिए एक कप छाछ में 4 कप पानी मिलाकर मिट्टी में मिला दें. ऐसा 15 दिन में एक बार करें. ध्यान दें कि ज्यादा मात्रा में इसे न डालें. ऐसा करने से जड़ें मजबूत होती है और पत्ते ज्यादा हरे वे चमकदार बनते हैं.

केले के छिलके का पानी

केले के छिलके पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इसमें पोटैशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है, जो पौधे की ग्रोथ को तेज करता है. इसे इस्तेमाल करने से लिए 2 से 3 केले के छिलकों को एक रात पानी में भिगो दें. अब अगले दिन इस पानी को छानकर पौधे की जड़ों में डालें. महीने में एक बार इसे करने से नई पत्तियां तेजी से आती हैं और पौधा घना होता है.

चायपत्ती का सही इस्तेमाल

चायपत्ती के इस्तेमाल से भी करी पत्ते की ग्रोथ बढ़ सकती है. इसमें हल्की मात्रा में नाइट्रोजन होती है, जो पत्तों की ग्रोथ को बढ़ाती है. इसे इस्तेमाल करने के लिए चायपत्ती को अच्छे से धोकर धूप में सुखा दें. फिर थोड़ी से मिट्टी में इसे मिला लें. इस बात का ध्यान दें कि चायपत्ती ज्यादा न डालें. सही मात्रा में इस्तेमाल करने से पौधे मजबूत होते हैं.

