Advertisement
trendingNow13057270
Hindi Newsलाइफस्टाइलकरी पत्ता के पौधे की देखभाल कैसे करें? हरे-भरे हो जाएंगे सूखे पत्ते, बस अपना लें ये नुस्खें..

करी पत्ता के पौधे की देखभाल कैसे करें? हरे-भरे हो जाएंगे सूखे पत्ते, बस अपना लें ये नुस्खें..

Curry Leaf Plant Growing Tips: भारत में लगभग हर घर में करी पत्ते का पौधा लगाया जाता है. लेकिन कई बार गलत देखभाल के कारण इसकी ग्रोथ रूक जाती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको करी पत्ते के ग्रोथ का सही तरीका बताएंगे...

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 01:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

करी पत्ता के पौधे की देखभाल कैसे करें? हरे-भरे हो जाएंगे सूखे पत्ते, बस अपना लें ये नुस्खें..

How to Grow Curry Leaves at Home: भारतीय घरों में खाना बनाने के लिए करी पत्ता का इस्तेमाल जरूर किया जाता है. इसे घर की रसोई की शान कहे तो गलत नहीं होगा. ऐसे में अक्सर घर पर लोग करी पत्ते का पौधा लगा लेते हैं. लेकिन कई बार सही देखभाल न करने से इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, इनकी ग्रोथ रुक जाती है और पौधा सूखने लगता है. ऐसे में अगर आपको भी ऐसी समस्या हो रही है, तो इस खबर में हम आपको ऐसे आसान और सस्ते घरेलू नुस्खें बताएंगे, जिसकी मदद से आप करी पत्ते को हरा-भरा बना पाएंगे. 

 

छाछ या दही का पानी डालें
करी पत्ते के सही ग्रोथ के लिए आप छाछ या दही के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें गुड बैक्टीरिया और पोषक तत्व होते हैं, जो मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारते हैं. इसे इस्तेमाल करने से लिए एक कप छाछ में 4 कप पानी मिलाकर मिट्टी में मिला दें. ऐसा 15 दिन में एक बार करें. ध्यान दें कि ज्यादा मात्रा में इसे न डालें. ऐसा करने से जड़ें मजबूत होती है और पत्ते ज्यादा हरे वे चमकदार बनते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

केले के छिलके का पानी
केले के छिलके पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इसमें पोटैशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है, जो पौधे की ग्रोथ को तेज करता है. इसे इस्तेमाल करने से लिए 2 से 3 केले के छिलकों को एक रात पानी में भिगो दें. अब अगले दिन इस पानी को छानकर पौधे की जड़ों में डालें. महीने में एक बार इसे करने से नई पत्तियां तेजी से आती हैं और पौधा घना होता है. 

 

चायपत्ती का सही इस्तेमाल 
चायपत्ती के इस्तेमाल से भी करी पत्ते की ग्रोथ बढ़ सकती है. इसमें हल्की मात्रा में नाइट्रोजन होती है, जो पत्तों की ग्रोथ को बढ़ाती है. इसे इस्तेमाल करने के लिए चायपत्ती को अच्छे से धोकर धूप में सुखा दें. फिर थोड़ी से मिट्टी में इसे मिला लें. इस बात का ध्यान दें कि चायपत्ती ज्यादा न डालें. सही मात्रा में इस्तेमाल करने से पौधे मजबूत होते हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Curry Leaf Plant Carecurry patta growing tips

Trending news

'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
BMC polls
'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी
digvijay singh news
कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, 5 प्वाइंट्स में समझें SC ने क्या कहा?
Unnao rape case
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, 5 प्वाइंट्स में समझें SC ने क्या कहा?
रातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
रातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी
सनातन को ऊपर उठाने का समय... भागवत बोले- सुपर पॉवर के साथ विश्व गुरु भी बनना होगा
Mohan Bhagwat
सनातन को ऊपर उठाने का समय... भागवत बोले- सुपर पॉवर के साथ विश्व गुरु भी बनना होगा
Aravalli: SC ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, सरकार से कहा- पहले भ्रम दूर करो फिर...
Supreme Court
Aravalli: SC ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, सरकार से कहा- पहले भ्रम दूर करो फिर...
सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, कहा- ये डरावना मामला
kuldeep singh sengar
सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, कहा- ये डरावना मामला
किस असमंजस में फंसे हैं राज ठाकरे? BMC चुनाव को लेकर कर रहे MNS की बार-बार बैठक
BMC Election 2026
किस असमंजस में फंसे हैं राज ठाकरे? BMC चुनाव को लेकर कर रहे MNS की बार-बार बैठक
अब संगठन की याद तब कांग्रेस को पावरफुल बनाने से चूके दिग्विजय, जनसंघ कनेक्शन भी!
digvijay singh news
अब संगठन की याद तब कांग्रेस को पावरफुल बनाने से चूके दिग्विजय, जनसंघ कनेक्शन भी!
वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला