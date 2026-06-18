घर में कॉकरोच होना एक बड़ी समस्या है. एक बार रसोई में कॉकरोच हो जाए तो जल्दी से खत्म नहीं होते हैं. रसोई में कॉकरोच आतंक मचा देते हैं. कई बार मार्केट में मिलने वाले स्प्रे कॉकरोच पर काम नहीं करते हैं. स्प्रे डालने के बाद भी कॉकरोच पर कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है. बरसात के मौसम में कॉकरोच की संख्या तेजी से बढ़ने लग जाती है.
अगर आप भी कॉकरोच की बढ़ती संख्या से परेशान हैं तो आप इस घरेलू उपाय की मददसे कॉकरोच से छुटकारा पा सकते हैं. आप चीनी की मदद से कॉकरोच को किचन से दूर कर सकती हैं. आइए जानते हैं इस कॉकरोच को भगाने वाला असरदार उपाय क्या है.
घर से कॉकरोच को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस घरेलू उपाय को कर सकते हैं. इस उपाय को करने से कॉकरोच रसोई से भाग जाएंगे. पीसी हुई चीनी में बोरिक पाउडर को मिला दें. ये बोरिक पाउडर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा. इन दोनों को बराबर मात्रा में मिला लें. इसके बाद इस पाउडर को उस जगह पर छिड़क दें जहां पर सबसे ज्यादा कॉकरोच आते हैं.
पिसी हुई चीनी की वजह से चींटियां और कॉकरोच भी ज्यादा आएंगे. चीनी की खुशबू से कॉकरोज आएंगे लेकिन आते ही बोरिक पाउडर की वजह से खत्म हो जाएंगे. इस तरह घर से सारे कॉकरोच खत्म हो सकते हैं.
मार्केट में बोरिक पाउडर आसानी से नहीं मिलता है. ऐसे में आप बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं. पिसी हुई चीनी के साथ बराबर मात्रा में सोडा मिक्स कर लें. इसमें दो चम्मच चीनी का पाउडर लें. बेकिंग सोडा में 2 चम्मच मिक्स कर लें. इसके बाद इस पाउडर को किचन में छिड़क दें.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.