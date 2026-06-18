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रसोई में कॉकरोच ने कर दिया है परेशान? चीनी में मिलाकर छिड़क दें ये 1 चीज

क्या आपकी रसोई में कॉकरोच की संख्या बढ़ती जा रही है. मार्केट में मिलने वाले स्प्रे से भी कॉकरोच कम नहीं हो रहे हैं ऐसे में आप इस घरेलू उपाय को ट्राई कर सकते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jun 18, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:32 PM IST
रसोई में कॉकरोच ने कर दिया है परेशान? चीनी में मिलाकर छिड़क दें ये 1 चीज

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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