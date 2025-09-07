करी पत्ते के लंबे समय तक ताजा और खुशबूदार करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, कमाल के हैं ये ट्रिक्स!

Curry Leaves Storage Tips: करी पत्ते को खाने बनाने के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है आज आपको बताते हैं लंबे समय तक के लिए इसको ताजा और खुशबूदार कैसे रख सकते हैं.
Trending Photos
Curry Leaves Storage Tips: दाल में तड़का लगाना हो या टेस्टी सा खाना बनाना हो हर चीज में करी पत्ते को जरूर डाला जाता है. देसी किचन की सुपर चीजों में से एक मानी जाती है. कई बार लोग बाजारों से काफी भरकर ले जाते हैं और रखे-रखे खराब होने लग जाता है. इनके औषधीय गुण आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं. घर पर रखे-रखे कुछ दिनों बाद ही ये पत्ते काले पड़ने की प्रॉब्लम फेस अधिकतर लोग करते ही हैं आज आपको बताते हैं कैसे आप लंबे समय तक करी पत्ते को स्टोर कर सकते हैं.
करी पत्ते को लंबे समय तक कैसे स्टोर करें?
1. एयर टाइट कंटेनर
अगर आप करी पत्ते को लंबे समय तक के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो इसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकती हैं किसी ठंडी और सूखी जगह पर भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं.
2. धूप में सुखाकर
अगर आप लंबे समय तक के लिए करी पत्ते को ताजा रखना चाहते हैं, तो आप धूप में सुखाकर भी इसको लंबे समय तक के लिए खुशबूदार और ताजा रख सकते हैं.
3. पानी में स्टोर
अगर आप करी पत्ते को लंबे समय तक के लिए खुशबूदार और ताजा रखना चाहते हैं, तो आप पानी में डालकर भी स्टोर कर सकते हैं. हर दो-तीन दिन बाद पानी में डालकर इसको बदलते रहें.
4. खराब पत्ते
अगर आप करी पत्ते को स्टोर लंबे समय तक करना चाहते हैं, तो आप खराब या काले पत्तों को तुरंत हटा देना चाहिए, ऐसा करने से सारे पत्ते हमेशा तजे रहेंगे. ये तरीका आपको जरूर अपनाना चाहिए.
5. डंठल
अगर आप करी पत्ते को ताजा रखना चाहते हैं, तो आप डंठल को निकालकर महीने तक फ्रेश इसको रख सकते हैं. जीप लॉक बैग में डालकर भी इसको ताजा रख सकते हैं. ये तरीका सबसे बेस्ट होता है.