अदरक स्टोर करने का झंझट खत्म! इस तरीके से अदरक रहेगी एकदम फ्रेश, जैसे अभी बाजार से लाए हों..

How to Store Ginger Long Time: लंबे समय तक घर पर अदरक स्टोर करना किसी झंझट से कम नहीं है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे, जिसकी मदद से आप आराम से 15 से 20 दिन अपने घर पर अदरक स्टोर कर सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 08:42 AM IST
Kitchen Storage Hacks: भारतीय रसोई का एक जरूरी हिस्सा 'अदरक' है. सब्जी-दाल का स्वाद बढ़ाने से लेकर चाय का मजा दोगुना करने तक, अदरक के बिना एक दिन भी कुकिंग अधूरी लगती है. ऐसे में इसे घर में स्टोर करना एक बड़ी समस्या बन जाती है. अक्सर देखा जाता है कि अदरक 6 से 7 दिन में ही सूखने या सड़ने लगती है. ऐसे में आपको बता दें, इसकी बड़ी वजह गलत तरह से इसे स्टोर करना हो सकता है. अगर आप अदरक को लंबे समय तक ताजा रखना चाहते हैं, तो इस आसान और कारगर किचन हैक्स से स्टोर कर सकते हैं. 

 

अदरक को सही तरीके से करें साफ
अदरक को स्टोर करने से पहले इसे अच्छी तरह से साफ कर लें. कई लोग अदरक को बिना साफ किए ही रख देते हैं, इससे उस पर लगी मिट्टी नमी के साथ मिलकर अदरक को खराब कर सकती है. ऐसे में स्टोर करने से पहले अदरक को पानी से अच्छे से धो लें. इसके बाद इसे कपड़े से अच्छे से सुखा लें. इस बाद का ध्यान रखें की अदरक में बिल्कुल भी नमी न हो, क्यों इससे अदरक जल्दी खराब हो सकता है. 

पेपर टॉवल और एयरटाइट डिब्बे
इसके बाद अदरक को लंबे समय तक स्टोर और फ्रेश रखने से एक आप इस आसान तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए ड्राई अदरक को पेपर टॉवल में लपेट लें और फिस उसे एयरटाइट कंटेनर में रख दें और फिर कंटेनर को फ्रिज में रख दें. दरअसल पेपर टॉवल नमी को सोख लेती है, जिससे अदरक 15 से 20 दिन तक फ्रेश रह सकती है. 

 

अदरक को काटकर या कद्दूसक करके रखें
अगर आप रोज अदरक का इस्तेमाल करते हैं, तो बेहतर है कि आप इसे काटकर या कद्दूसर करके स्टोर करें. अदरक को छोटे टुकड़ों में काट लें या कद्दूसर कर लें. इसके बाद इसे किसी कांच के जार में भरकर ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल लें. तेल की परत अदरक को हवा से बचाती है और खराब होने से रोकती है. ऐसे रखने से अदरक 2 से 3 हफ्ते तक भी खराब नहीं होती. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

