अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट बार-बार हो जाता है खराब? इन 4 हैक्स को अपनाकर महीनों तक भी नहीं होगा काला

Ginger Green Chilli Paste Fresh Tips: दाल-सब्जी के स्वाद को बढ़ाने के लिए लोग  अदरक-हरी मिर्च के पेस्ट को पहले से ही स्टोर करके रख लेते हैं, लेकिन फिर वो रखे-रखें काला हो जाता है. आज आपको बताते हैं इन हैक्स से आप महीनों तक काला होने से बचा सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Feb 20, 2026, 12:21 PM IST
Ginger Green Chilli Paste Fresh Tips:   अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट खाना बनाने में हमेशा से ही काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इसको सब्जियों या दाल में डालने से ही स्वाद काफी हद तक बढ़ जाता है. लोग इसको रोज पीसते हैं और स्टोर के लिए रख देते हैं लेकिन फिर ये कुछ देर बाद ही काला होने लग जाता है, जिस वजह से लोग इसको फेंक देते हैं. पेस्ट को स्टोर करते समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी. अगर आप भी लंबे समय तक के लिए अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट को स्टोर करना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको करें तो आज आपको कुछ हैक्स बताते हैं, जिसको फॉलो करके आप आसानी से कर सकते हैं.
 

अदरक-हरी मिर्च के पेस्ट को स्टोर कैसे करें?

1. एयरटाइट कंटेनर 

अगर आप  अदरक-हरी मिर्च के पेस्ट को लंबे समय तक के लिए स्टोर करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं रहा है और रखे-रखें काला भी हो जाता है, तो आप एयरटाइट कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें हवा नहीं जाएगी जिससे नमी में भी नहीं आएगा.
 

2. आइस क्यूब 

आइस क्यूब वाला ट्रिक भी आप यूज करके देख सकते हैं. अगर आप महीनों तक पेस्ट को ताजा रखना चाहते हैं, तो आप आइस क्यूब ट्रे में उसको जमा सकते हैं. जरूरत के अनुसार 1-2 निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं.
 

3. सूखा चम्मच 

अगर आप आसानी से  अदरक-हरी मिर्च के पेस्ट को लंबे समय तक के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो आप इसके निकालने के लिए सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें. अगर आप गीली चम्मच को डालते हैं, तो वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा.
 

4. विनेगर 

आपको बता दें विनेगर के इस्तेमाल से भी आप अदरक-हरी मिर्च के पेस्ट को लंबे समय के लिए ताजा रख सकते हैं. एक चम्मच विनेगर को आप इसमें मिला दें.
 

 

Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

