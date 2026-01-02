डिब्बे में रखा गुड़ हो गया है चिपचिपा? साल भर तक ताजा रखने के लिए अपनाएं ये कमाल के ट्रिक्स

How To Keep Jaggery Fresh: सर्दियों में गुड़ खाना लोगों को खूब पसंद होता है हमारे शरीर के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसकी तासीर गर्म होने के कारण ये ठंड के मौसम में गर्माहट देने का भी काम करता है. अधिकतर लोग इसको डिब्बे में रखना पसंद करते हैं, जिस वजह से ये काफी ज्यादा चिपचिपा और खराब भी होने लगता है, जिसकी वजह से लोग खा नहीं पाते और फिर फेंक देते हैं. अगर आप भी इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं और ये हमेशा से ही होता है, तो आज आपको कुछ कमाल के टिप्स को बताते हैं, जिसको अपनाकर आप इसको लंबे समय तक के लिए स्टोर कर सकते हैं. आप भी नोट कर लें.



गुड़ को कैसे स्टोर करें

1. धूप दिखाएं

अगर आपका गुड़ डिब्बे में रखे-रखे खराब या नमी के कारण गीला हो गया है, तो आपको तुरंत इसको धूप दिखानी चाहिए. ऐसा करने से आपका गुड़ पहले जैसा अच्छा और स्वाद से भर जाएगा. आपको बीच-बीच में गुड़ को धूप में रखना चाहिए.



2. चावल

अगर आप गुड़ को अच्छा और ताजा लंबे तक के लिए रखना चाहते हैं, तो आप इसके कंटेनर में थोड़े से चावल को रख सकते हैं, ऐसा करने से गुड़ गीला या चिपचिपा नहीं होगा.



3. नीम की पत्तियां

अगर आपका गुड़ भी जल्दी-जल्दी खराब और नमी से भर जाता है, तो आपको डिब्बे में थोड़ी सी सूखी नीम की कुछ पत्तियों को डाल देना है ये कमाल के टिप्स आपके काम आ सकते हैं.



4. फ्रिज में करें स्टोर

अगर आपके घर का गुड़ डिब्बे में रखे-रखे खराब हो जाता है, तो आपको इसको फ्रिज में स्टोर करना चाहिए, ऐसा करने से आपका गुड़ नमी नहीं छोड़ेगा. आप इसमें काफी समय तक के लिए रखकर स्टोर कर सकते हैं.

