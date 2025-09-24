Lemon Store Tips: लंबे समय तक नींबू को ताजा रखने के लिए आज ही अपना लें ये कमाल के 5 टिप्स
लाइफस्टाइल

Lemon Store Tips: लंबे समय तक नींबू को ताजा रखने के लिए आज ही अपना लें ये कमाल के 5 टिप्स

Lemon Store Tips:  हर घर में नींबू को खूब खाया जाता है अगर आप इसको लंबे समय तक के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो आप कुछ कमाल के टिप्स को अपना सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 24, 2025, 09:33 AM IST
Lemon Store Tips:  नींबू का इस्तेमाल हर घर में खूब किया जाता है. खाने के स्वाद को चटपटा बनाने के लिए ये मददगार होता है.  सब्जी में खट्टापन लाना हो तो नींबू सबसे पहले याद आता है. कुछ लोग बाजारों से ज्यादा नींबू खरीदकर ले आते हैं, जिस वजह से रखे-रखे खराब हो जाते हैं. जल्दी सूख जाते हैं. आपके नींबू हफ्तों तक ताजे बने रहें इसके लिए कुछ लोग कुछ चीजें करते हैं लेकिन फिर भी खराब होने की समस्या देखने को मिलती है. आज आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से लंबे समय तक नींबू को ताजा रख सकते हैं. नींबू को ताजा रखने के लिए आपको कुछ टिप्स को अपनाना होगा, आइए आपको बताते हैं. 
 

नींबू को ताजा कैसे रखें?
 

1. नींबू को फ्रीजर में स्टोर

अगर आप नींबू को लंबे समय तक के लिए ताजा रखना चाहते हैं, तो आप नींबू को फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं. आइस क्यूब ट्रे में डालकर भी आप इसको लंबे समय तक के लिए ताजा रख सकते हैं.
 

2. कपड़े में लपेटकर

बाजार से लाने के 2 दिन बाद ही सड़ने लगते हैं नींबू, तो आपको कपड़े में लपेटकर इसको रखना चाहिए.  सूती कपड़े या पेपर टॉवल में लपेटकर फ्रिज में आप रख सकते हैं.
 

3. एयरटाइट कंटेनर

नींबू को कभी भी आपको खुला नहीं रखना चाहिए आपको हमेशा एयरटाइट कंटेनर में ही इसको रखना चाहिए. ऐसा करने से नींबू जल्दी नहीं सुखते हैं और ताजे बने रहते हैं.
 

4. कटे नींबू पर नमक

अगर आपने नींबू को आधा कट कर लिया है, तो इसको खराब होने से बचाने के लिए आपको इस पर थोड़ा नमक डालकर इसको फ्रिज में एयर टाइट डिब्बे में रखकर लंबे समय तक के लिए ताजा रख सकते हैं.

 

इसे भी पढ़ें: जंग लगी लोहे की कढ़ाई से पाएं मिनटों में छुटकारा, लौट आएगी खोई हुई रंगत
 

 

5. कांच की बोतल 

नींबू को लंबे समय तक के लिए अगर आप ताजा रखना चाहते हैं, तो आप कांच की बोतल में इसको डालकर ताजा रख सकते हैं. नींबू के रस को निकालकर भी आप स्टोर कर सकते हैं.

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

;