Lizards At Home: छिपकली देखते ही लगता है डर? इन 5 आसान तरीकों को अपनाकर इन्हें घर से रखें दूर

How to Get Rid of Lizards from Home: छिपकली का नाम सुनते ही डर लगने लगता है और घिन भी आती है, लेकिन ये हमारे घर में मौजूद रहने वाला एक अनचाहा साथी है. ये जीव आमतौर पर घर के कोनों में पाया जाता है, लेकिन किचन इसकी सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है. छिपकली आमतौर पर कीड़े मकौड़ों की तलाश में हमारे घर में कदम रखती है, साथ ही ये जूठे और बचे हुए खाने पर हमला बोलती है. इसे जान से मारना सही तरीका नहीं, बेहतर है कि कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जिससे ये रेंगने वाला जीव हमारे आशियाने के आसपास भी न फटके, आइए हम ऐसी की कुछ ट्रिक्स आपसे शेयर कर रहे हैं.

छिपकली को घर से दूर रखने के तरीके

1. जूठे और बचे खाने को डिस्पोज करें

जूठे और बचे हुए खाने पर कीड़े मकौड़े और छिपकलियां आती हैं, इसलिए जितना मुमकिन इसे सोसाइटी के कूड़ेदान में फेंक दें, और साथ घर की सफाई रखें, क्योंकि साफ जगहों पर छिपकली आना पसंद नहीं करती.

2. सिंक के कैबिनेट को साफ करें

अक्सर छिपकली सिंक के नीचे मौजूद कैबिनेट में अपना ठिकाना बना लेती है, क्योंकि यहां गंदगी ज्यादा जमा होती है, इसलिए जरूरी है कि आप इस जगह को हर वीकेंड पर साफ करें, वरना आप छिपकली को आने से नहीं रोक पाएं

3. नेफ्थलीन की गोलियों का इस्तेमाल करें

नेफ्थलीन बॉल्स को छिपकलियों का दुश्मन समझा जाता है, क्योंकि ये जीव इन गोलियों के पास नहीं आना चाहते, साथ ही ये कई कीड़ी मकौड़ों को भी आने से रोकते हैं. हालांकि इन गोलियों को बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें वरना ऐसा न हो कि वो इसे गलती से निगल जाएं.

4. प्याज और लहसुन कोने में रखें

प्याज और लहसुन की गंध छिपकली को परेशान करती है, इसलिए अगर आप घर किचन और बाथरूम के कोनों और खिड़कियों पर इसे रखेंगे तो ये जीव वहां नहीं आएगा. समय-समय पर पुराने प्याज-लहसुन की जगह नए को रिप्लेस करें.

5. पेपर स्प्रे

अगर आप घर के कोनों में काली मिर्च का स्प्रे छिड़क देंगे तो इससे छिपकली आपके घर के आसपास नजर नहीं आएगी क्योंकि इससे इस जीव की त्वचा में जलन पैदा होती है. आप चाहें तो काली मिर्च के पाउडर और पानी को मिलाकर घर में ही स्प्रे तैयार कर सकते हैं.

6. अंडे के छिलकों का इस्तेमाल करें

छिपकलियां अंडे के छिलके की गंध को नापसंद करती है, इसलिए इन्हें घर के उन कोनों में रख दें जहां ये रेगने वाले जीव का आना जाना होता है, इन छिलकों को हर हफ्ते बदलते भी रहें.

