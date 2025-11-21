Advertisement
क्या सर्दियों में पीली पड़ने लगी है मनी प्लांट की पत्तियां? पौधे में नई जान भरने के लिए अपना लें ये कमाल के टिप्स

Money Plant Care Tips: सर्दियां आते ही पेड़-पौधे मुरझाने लग जाते हैं और फिर सूखने लग जाते हैं अगर आप भी घर में मनी प्लांट रखना काफी पसंद करते हैं लेकिन वो खराब होने लग जाते हैं, तो आज आपको बताते हैं सर्दियों में मनी प्लांट की पत्तियों की देखभाल कैसे करें.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 21, 2025, 02:24 PM IST
क्या सर्दियों में पीली पड़ने लगी है मनी प्लांट की पत्तियां? पौधे में नई जान भरने के लिए अपना लें ये कमाल के टिप्स

Money Plant Care Tips:  घर पर लगे-पौधों की देखभाल करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, वरना वो काफी ज्यादा खराब होने लग जाते हैं. सर्दियों के मौसम में मनी प्लांट की देखभाल काफी ज्यादा जरूरी होती है अगर आप इसकी पत्तियों को पीलेपन से बचाना चाहते हैं, तो आप कुछ कमाल के टिप्स को अपना सकती हैं.  घर में मनी प्लांट रखना अधिकतर लोग काफी ज्यादा शुभ मानते हैं. ये सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है और घर को सजाने के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं. अगर आपके घर पर भी सर्दियों में मनी प्लांट की पत्तियां सूखने लगी है, तो आइए आपको बताते हैं आप कैसे पौधे में नई जान भर सकते हैं आप भी नोट कर लें ये कमाल के टिप्स.
 

 मनी प्लांट की पत्तियों को हरा-भरा कैसे रखें?
 

1. मिट्टी की सफाई

अगर आप मनी प्लांट की पत्तियों को हरा-भरा रखना चाहते हैं, तो आपको समय-समय पर नई मिट्टी और इसकी सफाई करते रहनी चाहिए. ये आपके पौधों में नई जान भरने के लिए काफी मददगार साबित होता है.
 

2. सही जगह चुनें

मनी प्लांट के पौधों की आपको देखभाल बाकी सारे पौधों से ज्यादा करनी चाहिए आपको बता दें मनी प्लांट को सीधी और तेज धूप में नहीं रखना चाहिए. आपको 20 मिनट सुबह-सुबह की धूप के बाद इसको छांव वाली जगह पर रखना चाहिए.
 

3. पानी का सही संतुलन होना

अधिकतर लोग पानी को काफी ज्यादा भर देते हैं या अच्छे से समय-समय पर नहीं डालते हैं, जिससे पौधों में नमी की कमी हो जाती है और पानी का सही संतुलन ना होने पर मनी प्लांट की पत्तियां हरी-भरी नहीं रहती है.
 

4. पोषण 

जैसे इंसानों को पोषण की जरूरत होती है वैसे ही पौधों को भी पोषण की जरूरत होती है महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, ऐसा करने से आपका पौधा हमेशा हरा-भरा रहेगा.
 

