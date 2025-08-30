बरसात में सांप, गिरगिट जैसे रेंगने वाले जीवों को अपने गार्डेन से कैसे रखें दूर? ताकि उठा सकें कुदरत का लुत्फ

How to Keep Reptiles Away From Garden: बरसात का मौसम हरियाली, ठंडी हवाओं और ताजगी से भरपूर होता है. लेकिन इसी मौसम में सांप, गिरगिट, छिपकली और दूसरे रेंगने वाले जीव भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. नम मिट्टी, गीली झाड़ियों और बढ़ती नमी इनके पनपने और छिपने के लिए सही जगह बनाती है. ऐसे में गार्डेन का लुत्फ उठाने के बजाय लोग डर और डिसकंफर्ट महसूस करने लगते हैं. अगर आप भी चाहते हैं कि आपका गार्डेन सेफ और खुशनुमा बना रहे, तो कुछ आसान उपायों से रेंगने वाले जीवों को दूर रख सकते हैं.

1. गार्डेन की साफ-सफाई रखें

बरसात में गार्डेन में पत्ते, लकड़ियां और झाड़ियां ज्यादा जमा हो जाती हैं. यह रेंगने वाले जीवों का सबसे अच्छा ठिकाना बन जाती हैं. इसलिए गार्डेन की नियमित सफाई करें, सूखे पत्तों को हटाएं और झाड़ियों को काटते रहें. जितनी कम छिपने की जगह होगी, उतना ही कम सांप और गिरगिट वहां आएंगे.

2. गड्ढों और पानी का जमाव न होने दें

बरसात में छोटे-छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है. यह न सिर्फ मच्छरों के लिए बल्कि सांप और मेंढ़कों जैसे जीवों के लिए भी अनुकूल माहौल बनाता है. गार्डेन की मिट्टी को समतल रखें और जहां पानी जमा हो, वहां रेत या मिट्टी भर दें.

3. नेचुरल रिपेलेंट का इस्तेमाल

गार्डेन में लहसुन, नीम का तेल, अजवाइन या सिरके का छिड़काव करने से रेंगने वाले जीव पास नहीं आते. कुछ लोग नीम के पत्ते या कपूर का पाउडर छिड़कते हैं, जिससे सांप और छिपकली जैसी चीजें नजदीक नहीं फटकतीं. ये उपाय पूरी तरह नेचुरल है और पौधों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता.



4. गार्डेन में रोशनी और वेंटिलेशन

सांप और गिरगिट अक्सर अंधेरी और नम जगहों में छिपते हैं. इसलिए गार्डेन में सोलर लाइट्स या एलईडी गार्डेन लाइट्स लगाएं. अच्छी रोशनी और हवा का फ्लो उन्हें लंबे समय तक वहां रुकने से रोकता है.

5. पालतू जानवर और बर्ड फ्रेंडली गार्डेन

अगर गार्डेन में परिंदे आते हैं, तो वे छोटे कीड़े और रेंगने वाले जीवों को खाते हैं. इसी तरह कुत्ते-बिल्लियों की मौजूदगी भी इन जीवों को दूर रखने में मदद करती है. इसलिए गार्डेन को बर्ड फ्रेंडली बनाएं और पालतू जानवरों को भी वहां घूमने दें.

6. प्रोफेशनल हेल्प लें

अगर गार्डेन में बार-बार सांप नजर आते हैं, तो किसी स्नेक कंट्रोल टीम या एक्सपर्ट की मदद लें. खुद से पकड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है.