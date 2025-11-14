Advertisement
कमरा गर्म करने के लिए नहीं पड़ेगी हीटर की जरूरत बस अपना लें ये 4 कमाल ट्रिक्स, बच जाएगा खर्चा

How To Keep Room Warm Without Heater: ठंड के मौसम में लोग घर में हीटर लगवा लेते हैं आज आपको बताते हैं आप कैसे कमरा गर्म कर सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 14, 2025, 11:43 AM IST
How To Keep Room Warm Without Heater:  ठंड बढ़ती ही जा रही है और अपने कमरे को ठंड से बचाने के लिए लोग हीटर को लगवा लेते हैं. हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल ठंड बढ़ने के साथ-साथ ही काफी ज्यादा होने लग जाता है और यही नहीं इसके उपयोग बढ़ने के साथ-साथ बिजली का बिल भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है आपको बता दें इन सभी चीजों का इस्तेमाल अधिक करने से सेहत के लिए भी हानिकारक साबित होता है. अधिकतर घरों में इसका इस्तेमाल अधिक बढ़ने से  यह कमरे की नमी सोख लेते हैं, जिस वजह से कभी-कभी सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है. अगर आप अपने कमरे को बिना हीटर के गर्म करना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कुछ कमाल के ट्रिक्स के बारे में.

 

बिना हीटर के अपने कमरे को कैसे गर्म करें?
 

1. मोटे पर्दों का इस्तेमाल

अगर आप बिना हीटर के अपने कमरे को गर्म करना चाहते हैं, तो आप मोटे पर्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं. खिड़कियों और दरवाजों से ठंडी हवा का अंदर आना अधिक होता है, तो आप सभी जगह पर मोटे पर्दों लगा दें.
 

2. वार्म लाइट्स

अगर आप बिना हीटर के अपने घर को गर्म करना चाहते हैं, तो आप वार्म लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. हल्की पीली या सुनहरी रोशनी को घर पर लगाने से ठंडक कम हो जाएगी.
 

3. फर्श पर कालीन

अधिकतर लोग फर्श पर कालीन नहीं बिछाते हैं. ऐसे में फर्श पर मोटे कालीन या रग्स बिछाने से ठंड नहीं लगती है और आपका घर एकदम गर्म ही रहता है. घर में गर्माहट बनाई रखने के लिए आपको ये करना चाहिए.
 

4. वॉर्म बेडशीट 

बिना हीटर के अपने कमरे को गर्म करने के लिए आपको वॉर्म बेडशीट का इस्तेमाल करना चाहिए. कॉटन की जगह ऊनी या फ्लैनल चादरें बेस्ट रहेंगी.
 

