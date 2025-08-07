बची हुई रोटियों को रखना चाहते हैं एकदम मुलायम और ताजा, इन हैक्स को अपनाकर लंबे समय तक रहेंगी फ्रेश!

Cooking Hacks: अधिकतर घरों में रोटियां बिना खाएं खाना खाया जैसा नहीं लगता है. रोटियां काफी सारी बच जाती हैं और फिर खराब और अजीब सी होने लगती है, जिसको लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं. बासी रोटी को देर तक रखने से ये सूखी, रबड़ जैसी होने लगती है, जिस वजह से खराब काफी जल्दी हो जाती है. बेकार रोटियां होने से नुकसान भी काफी ज्यादा होता है. ये बात एक घर की नहीं बल्कि सभी घर की यही कहानी है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और कोई समाधान ढूंढ रहे हैं, तो आज आपको कुछ किचन हैक्स बताते हैं, जिसको अपनाने से आप सभी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं.



रोटी को लंबे समय तक ताजा रखने के टिप्स



1. ठंडा होने दें

आपको कभी भी रोटियों को गरम-गरम ही नहीं रख देना चाहिए. कभी भी सीधे न रखें. पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही आपको इसको रखना चाहिए. भाप को आपको बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने देना है.



2. सूती कपड़े में लपेटें

रोटियों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए आपको ठंडा होने के बाद सूती कपड़े में लपेटकर रखना है. ऐसा करने से ये नमी को रोकने से कम करता है और मुलायम भी बनाता है.



3. एयरटाइट कंटेनर

कुछ लोगों की रोटियां बनने के आधे घंटे बाद ही सूखी, रबड़ जैसी हो जाती है, जो बाद में बेकार हो जाती हैं. अगर आपको लंबे समय तक ताजा रखना है, तो आपको एयरटाइट कंटेनर में इनको बनाकर रखना चाहिए.



4. फ्रिज में रखें

अगर आप रोटियों को लंबे समय तक के लिए ताजा रखना चाहते हैं, तो आप फ्रिज में 2 दिन तक के लिए रख सकते हैं, ये लंबे समय तक के लिए रोटियों को ताजा रखने में आपकी मदद कर सकता है.



5. बेकिंग सोडा

अगर आप लंबे समय तक रोटियों को मुलायम रखना चाहते हैं, तो आटा गूंथते समय थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाकर भी साफ कर सकते हैं. रोटियां मुलायम रखने का ये सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका माना जाता है.