सर्दियों में रोटियां हो जाती हैं सख्त? इन 5 देसी नुस्खों से हर रोटी बनेगी रुई जैसी मुलायम...

Tips For Soft Chapati: सर्दियों के मौसम में अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि रोटियां बनाते ही कुछ ही देर में सख्त और पापड़ जैसे हो जाते हैं. गर्मा-गर्म रोटी खाने में तो अच्छी लगती है, लेकिन ठंडी होने के बाद इन्हें चबाना भी मुश्किल हो जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. इस खबर में हम आपको एक ऐसा देसी नुस्खा बताएंगे, जिसकी मदद से आप ऐसी रोटी बना पाएंगे, जो घंटों बाद भी ताजी और मुलायम ही रहेगी..

गुनगुने पानी या दूध से गूंथे आटा

रोटियों को लंबे समय तक मुलायम बनाने के लिए आटा गूंथने समय नॉर्मल पानी के बजाय गुनगुना पानी या दूध का इस्तेमाल करना बेहतर होता है. नॉर्मल पानी से आटा गूंथने से रोटी जल्दी सख्त हो जाती है. वहीं गुनगुने पानी में आटा गूंथने से रोटियां लंबे समय तक सॉफ्ट रहती हैं. अगर आप चाहते हैं कि रोटियां एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनें, तो पानी की जगह हल्के गर्म दूथ या थोड़े से दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

आटे में थोड़ा तेल या घी डालें

आटा गूंथते समय देसी घी या तेल डालने से भी बहुत फायदा होता है. इससे आटे की नमी बने रहती है, जिससे रोटियां सेंकने के बाद भी लंबे समय तक मुलायम रहती है.

आटे को रेस्ट देना जरूरी

आटे को गूंथने के तुरंत बाद रोटियां नहीं बनानी चाहिए. गूंथने के बाद आटे को गीले सूती कपड़े से ढंककर कम से कम 15 से 20 मिनट छोड़ देना चाहिए. ऐसा करने से आटे में लचक बढ़ती है और रोटियां अच्छी तरह से फूलती हैं.

बेलने और सेंकने का तरीका

रोटी के बेलने और सेंकने के तरीके से भी कई बार रोटियां जल्दी सख्त हो जाती हैं. याद रखें कि रोटी को बेलते समय ज्यादा सूखा आटा न लगाएं. साथ ही रोटी को पलता या मोटा नहीं बेलें. सेंकते वक्त तवे का तापमान मीडियम ही रखें.

स्टोर करने का तरीका

अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोटियां लंबे समय तक सॉफ्ट रहे, तो रोटी को खुले में न छोड़ें. इसे स्टोर करने के लिए सबसे पहले रोटी पर हल्का घी लगाएं, फिर उसे एक साफ सूती कपड़े में लपेटकर कैसरोल में रखें. वहीं अगर आपको रोटियों को टिफिन में पैक करना है तो इसके लिए बटर पेपर का इस्तेमाल करें.

