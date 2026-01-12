सर्दियों में जल्दी ठंडा होने लगता है टिफिन का खाना? इन जबरदस्त टिप्स को अपनाकर घंटों तक रहेगा गर्मागर्म

Tiffin Food Warm Tips: ठंड का मौसम शुरू होते ही कई तरह-तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है. अधिकतर लोगों के साथ तो ऐसा होता है की ऑफ‍िस या स्‍कूल के ल‍िए ट‍िफ‍िन ले जाते हैं लेकिन उसमें रखा खाना जल्दी से ठंडा भी हो जाता है और ठंडा खाने खाने में बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है. सफर में अगर खाना ले जाते हैं, तो भी वो जल्दी से ठंडा हो जाता है ये परेशान आज के समय में कई किसी के पास है अगर आप भी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप कुछ जबरदस्त टिप्स को अपनाकर इस परेशानी को आसानी से हल कर सकते हैं. आइए आप भी जान लें.



सर्दियों में खाने को गर्मागर्म कैसे रखें?



1. सूती कपड़े

अगर आप अपने टिफिन के खाने को घंटों तक गर्मागर्म रखना चाहते हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे करें तो आपको बाहर की ठंडक को टिफिन तक नहीं आने देना है इसको रोकने के लिए आपको टिफिन के बाहर सूती कपड़े को लपेट देना है. इससे आपका खाना ज्यादा समय तक गरम रहेगा.



2. सही मटेरियल

कई सारे लोग प्लास्टिक और कांच वाले टिफिन का इस्तेमाल करते हैं, जो खाने को जल्दी से ठंडा भी कर देता है. अगर आप सही मटेरियल वाला टिफिन का चुनाव करते हैं, तो आपको ये समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी. आपको हमेशा स्टील का इंसुलेटेड टिफिन का इस्तेमाल करना चाहिए.



3. इलेक्ट्रिक लंच बैग

इलेक्ट्रिक लंच बैग का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए. ये आपके खाने को लंबे तक के लिए गर्मागर्म रखता है, जिससे आप लंबे तक भी खाने को गरम रखकर खा सकते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो इस गलती को करते ही हैं.



4. प्रीहीट करें

अगर आपको टिफिन के खाने को घंटों तक गर्मागर्म रखना है, तो आपको इसको प्रीहीट करना चाहिए. टिफिन में गरम पानी भरकर 5 मिनट के लिए आपको ऐसी रहने देना है और फिर साफ करके खाने को रखकर आपको तुरंत ही ढक्कनों को बंद कर देना है.