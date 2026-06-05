क्या आपकी सब्जियां भी गर्मियों में हो जाती है जल्दी खराब, FSSAI ने बताया लंबे समय तक कैसे रखें फ्रेश!

तेज धूप की वजह से ना केवल हमारा हाल बेहाल होता है बल्कि घर में रखी हुई सब्जियां भी खराब हो जाती है. गर्मियों में अगर सब्जियों को सही से स्टोर नहीं किया जाए तो सब्जियां सड़ने लग जाती है. इसके अलावा सब्जियों में हानिकारक फंगल और बैक्टीरियल इंफेक्शन फैलने लग जाते हैं. FSSAI देश की खाद्य नियामक संस्था एफएसएसएआई ने सब्जियों को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया. आइए जानते हैं सब्जियों को लंबे समय तक फ्रेश कैसे रखें.

पत्तेदार सब्जियों को खराब होने से कैसे बचाएं

FSSAI के अनुसार पालक, मेथी और धनिया जैसी पत्तेदार सब्जियों को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए इन सब्जियों को धोकर सूखा लें. इसके बाद इसे किसी टावल या फिर सूती के कपड़े में लपेटकर रख लें. सब्जियों को लपेटने के लिए अखबार का इस्तेमाल ना करें.

प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल ना करें

अक्सर लोग सब्जियों को प्लास्टिक की थैली में फ्रिज में रख देते हैं. जिसे बाजार से लेकर आते हैं. गर्मियों में इन थैली के अंदर गैस और भाप बन जाती हैं. जिस वजह से सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है. ऐसे में प्लास्टिक की थैली में सब्जी रखने से बचना चाहिए.

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ओवरस्टफ ना करें

अक्सर लोग फ्रिज में सब्जियों और सामान को ओवरस्टफ कर देते हैं. फ्रिज में ठूंस-ठूंस सब्जियों को नहीं भरना चाहिए. इससे फ्रिज की कूलिंग पर असर पड़ता है. इस वजह से सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है.

क्या फ्रिज में हर सब्जी को रखना चाहिए

हर तरह सब्जियों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. आलू, प्याज, टमाटर और खीरे को फ्रिज में रखने की बजाए कमरे के तापमान में रखना चाहिए. आप फ्रिज में नींबू और मिर्च बॉक्स को स्टोर कर सकते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Don't let the summer heat spoil your vegetables!

The right storage habits can keep them fresh, safe, and nutritious for longer. Eat fresh. Eat safe. Eat right. #EatRightIndia #FSSAITips #FoodSafety pic.twitter.com/p5O1HOboTB —(@fssaiindia) May 20, 2026

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