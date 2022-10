Exercise करना आपको नहीं है पसंद? तो बॉडी को फिट रखने के लिए जरूर करें ये 3 काम

How To Keep Your Body Fit: अगर आपके पेट और कमर के आसपास चर्बी बढ़ जाए तो बॉडी का पूरा शेप ही बिगड़ जाता है, कपड़े छोटे होने लगते हैं और आईने मे में खुद को देखकर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है. अब हर किसी को जिम में घंटों पसीना बहाना पसंद नहीं आता, क्योंकि ये काम उनको काफी बोरिंग लगता है. ऐसे में आप फिटनेस एक्टिविटीज को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. आप अगर फुर्सत के वक्त ऐसे 3 काम करेंगे तो बॉडी को फिट और हेल्दी रखने में मदद मिलेगी.

फिटनेस के लिए करें ये 3 काम

1. सीढ़ी चढ़ना

तकनीक के विकास की वजह से आजकल घरों और ऑफिसेस में लिफ्ट का इस्तेमाल काफी ज्यादा होने लगा है. आलम ये है कि हम दूसरी मंजिल पर चढ़ने के लिए भी एलिवेटर का यूज करने से गुरेज नहीं करते, इससे आपकी जिंदगी को जरूर आसान बन जाती है, लेकिन फिटनेस पर इसका बुरा असर पड़ता है, बेहतर है कि आप घर या पब्लिक प्लेस पर लिफ्ट और एस्केलेटर का इस्तेमाल न के बराबर करें. इसकी जगह ज्यादा से ज्यादा सीढ़ी चढ़ें क्योंकि इससे वजन कम होगा और बॉडी शेप में आ जाएगी.

2. साइकिल चलाना

कुछ लोगों को ट्रेडमिल पर रनिंग करना पसंद नहीं होता, क्योंकि इससे काफी मश्क्कत करनी पड़ती है. इसकी जगह आप रोजाना अपने घर के बाहर साइकलिंग जरूर करें. इससे आपकी बॉडी में एक्ट्रा फैट धीरे-धीरे कम होने लगेगा, साथ ही ये दिल की सेहत के लिए भी काफी अच्छा है.

3. आउटडोर गेम्स

अगर आपको लगातार दौड़ना पसंद नहीं हैं तो आप शाम के वक्त कई आउटडोर गेम्स खेल सकते है जिनमें बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉलीबॉल वगैरह. गेम्स को कम से कम एक घंटे के लिए जरूर खेलें ऐसै करने से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी और कुछ ही दिनों में फिट नजर आने लगेंगे.

