बारिश के पानी में गीले और गंदे हो जाते हैं आपके पसंदीदा जूते, इस एक उपाय इन्हें रखें वॉटर प्रूफ

Shoe Cover: बरसात का मौसम आमतौर पर काफी लोगों के लिए सुकूनभरा होता है, लेकिन इस दौरान काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ती है. सबसे बड़ी दिक्कत होती है गलियों और सड़कों पर भरे पानी, जिससे अच्छे खासे जूते गीले और गंदे हो जाते हैं. ऑफिस जाना हो, कॉलेज या फिर कोई जरूरी काम, बारिश में जूते भीगने से न सिर्फ डिसकंफर्ट होता है बल्कि जूतों की क्वालिटी भी खराब हो जाती है. ऐसे में सॉल्यूशन है- शू कवर. ये एक आसान और किफायती तरीका है, जिससे आप अपने जूतों को बरसात में पूरी तरह सेफ रख सकते हैं.

क्या है शू कवर?

शू कवर एक तरह का वाटरप्रूफ कवर होता है, जिसे जूतों पर चढ़ा लिया जाता है. ये सिलिकॉन, रबर या प्लास्टिक जैसे वॉटर-रेसिस्टेंट मटीरियल से बना होता है. इसे आसानी से पहनकर उतारा जा सकता है और ये पूरी तरह से जूतों को बारिश के पानी, कीचड़ और धूल से बचाता है.

बरसात में शू कवर क्यों जरूरी है?

1. जूते रहें सूखे और सेफ: बारिश का पानी और कीचड़ जूतों की सतह और सोल को जल्दी खराब कर देते हैं. शू कवर की वजह से पानी जूतों तक पहुंच ही नहीं पाता.

2. फिसलन से बचाव: कई शू कवर के नीचे एंटी-स्लिप ग्रिप होती है, जो गीली सड़कों पर फिसलने से बचाती है.

3. आसान से ले जाने लायक: ये कवर हल्के और फोल्डेबल होते हैं. इन्हें बैग या पर्स में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है.

4. कपड़ों के साथ मैचिंग: आजकल शू कवर कई कलर्स और डिजाइन्स में आते हैं, जिन्हें स्टाइलिश तरीके से भी कैरी किया जा सकता है.

शू कवर इस्तेमाल करने के फायदे

1. बार-बार जूते धोने या सुखाने की झंझट से छुटकारा.

2. ऑफिस, स्कूल या किसी इवेंट में गीले जूतों की वजह से होने वाली परेशानी नहीं होती.

3. लंबे समय तक जूतों की शाइन और लाइफ बनी रहती है.

4. ये किफायती ऑप्शन हैं, जिन्हें एक सीजन से ज्यादा बार इस्तेमाल किया जा सकता है.

कैसे करें सही शू कवर का चुनाव?

1. साइज: शू कवर का साइज आपके जूतों से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि आराम से फिट हो सके.

2. मटीरियल: सिलिकॉन और रबर शू कवर सबसे अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये ज्यादा टिकाऊ और फ्लेक्सिबल होते हैं.

3. ग्रिप: नीचे की सतह पर एंटी-स्लिप डिज़ाइन हो ताकि बारिश में फिसलने का खतरा न हो.

4. डिजाइन: ट्रांसपेरेंट या रंगीन दोनों ऑप्शन मार्केट में मौजूद हैं, जिन्हें आप अपनी पसंद से चुन सकते हैं.