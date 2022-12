Kidney को डैमेज होने से बचाना है तो इस तरह बदलें अपनी लाइफस्टाइल, दूर होगा हर खतरा

How To Keep Your Kidney Healthy: हमारे शरीर में किडनी की अहमियत काफी ज्यादा है ये फिल्टर की तरह काम करता है. इसके बिना वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा. अगर टॉक्सिंस शरीर में रह जाएंगे तो कई तरह की बीमारियां पैदा होने लगेगी. यही वजह है कि हर डॉक्टर किडनी को सेहतमंद रखने की सलाह देते हैं. हमें हर हाल में गुर्दे को डैमेज होने से बचाना होगा इसके लिए आपको डेली रूटीन में कुछ खास बदलाव करने होंगे.

किडनी की बीमारी के खतरे को कैसे पहचानें?

किडनी में अगर किसी तरह की खराबी आ जाती है तो इसके कारण शरीर में कई तरह के लक्षण नजर आने लगते हैं. आइए सबसे पहले जानते हैं कि इन वॉर्निंग साइन को कैसे पहचानें

-स्किन का कलर ज्यादा सफेद हो जाता है

-स्किन बहुत ड्राई हो जाती है.

-नाखूनों में सफेदी आने लगती है

-नाखून कमजोर होने लगते हैं

-खुजली वाले स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं.

किडनी को डैमेज होने से कैसे बचाएं?

1. वजन को कंट्रोल

बढ़ता हुआ वजन किडनी की सेहत के लिए अच्छा नही होता क्योंकि ये डायबिटीज, हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है. इसके कारण गुर्दे को भी काफी नुकसान पहुंचता है.

2. स्लीप साइकिल को न बिगाड़े

अपने सोने और जागने के टाइम को फिक्स कर लें और इसमें ज्यादा बदलाव न करें. हर दिन तकरीबन 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें ऐसा करने से किडनी की हेल्थ बरकरार रहती है.

3. फिजिकल एक्टिविटीज

अगर आप एक दिन में तकरीबन आधे घंटे तक एक्सरसाइज या कोई और फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो इससे ब्लड प्रेशर बेहतर कंट्रोल में रहेगा और गुर्दे से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

