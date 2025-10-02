Advertisement
शरीर की गांठ कैंसर वाली है या नहीं, जानें कैसे करें पता!

गांठ और ट्यूमर शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के जेहर में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का ख्याल आता है. सभी ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं. आइए जानते हैं कैसे पता करें गांठ कैंसर वाली है या नहीं. 

 

Oct 02, 2025
ट्यूमर और गांठ शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के जेहन में कैंसर जैसी बात आती है. लेकिन सभी गांठ या ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं. कुछ गांठ कैंसर वाली नहीं होती है वहीं कुछ गांठ कैंसर की होती है. नॉर्मल गांठ को आसानी ठीक किया जा सकता है वहीं कैंसर की वाली गांठ का ट्रीटमेंट लंबा होता है वहीं समय पर अगर इलाज नहीं मिला तो यह जानलेवा भी हो सकता है. गांठ कैंसर वाली है या नहीं इसका पता ट्रीटमेंट और जांच से ही होता है. आइए जानते हैं कैंसर और नॉनकैंसर की गांठ का कैसे पता चलता है. 

ट्यूमर क्या है
ट्यूमर शरीर में असामान्य कोशिका है जो कि सूजन या गांठ के रूप में होती है. यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है. यह दो तरह की होती है 
सौम्य ट्यूमर- सौम्य ट्यूमर आम तौर पर धीमी गति से बढ़ता है. यह अन्य अंगों में नहीं फैलता है 

घातक ट्यूमर- यह ट्यूमर शरीर में तेजी से फैलता है. यह खून के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों में भी फैल सकता है. 

बायोप्सी 
बायोप्सी की मदद से भी गांठ की जांच की जाती है. बायोप्सी में ट्यूमर के छोटे टूकड़े को लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे जांच की जाती है. जब कोशिकाएं असामान्य दिखती है और नियंत्रण से बाहर निकल जाती है तो यह कैंसर हो सकता है. बायोप्सी कई प्रकार की होती है. सुई बायोप्सी, सर्जिकल बायोप्सी या एंडोस्कोपिक बायोप्सी. 

इमेजिंग टेस्ट 
एक्स रे, सीटी स्कैन, एमआरआई या अल्ट्रासाउंड  की मदद से भी ट्यूमर की पहचान की जा सकती है. 

ब्लड टेस्ट 
कुछ कैंसर खून में अपने मार्क छोड़ते हैं ऐसे में ब्लड टेस्ट की मदद से भी कैंसर की पहचान की जा सकती है. 

कैंसर वाले ट्यूमर के लक्षण 
गांठ कैंसर वाली है या नहीं इसके लिए बायोप्सी बेहद जरूरी है. कैंसर वाली गांठ होने पर कुछ लक्षण नजर आते हैं. इन लक्षण की पहचान कर आप डॉक्टर के पास जाकर जल्द से जल्द बायोप्सी करवा सकते हैं ताकि इलाज में देरी ना हो. 

गांठ का तेजी से बढ़ना भी कैंसर का संकेत हो सकता है
बिना किसी कारण खून निकलना भी कैंसर का संकेत हो सकता है
गांठ के ऊपर वाली स्किन पर बदलाव आना 
लगातार खांसी, बिना किसी कारण वजन कम होना, शरीर में थकान का रहना 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

;