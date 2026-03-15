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गर्मियों में बिना काटे जानें तरबूज मीठा है या नहीं, खरीदते वक्त अपनाएं ये देसी ट्रिक्स

Watermelon Buying Tips: गर्मियों के मौसम में तरबूज खाना लोगों को बेहद ही पसंद होता है आज आपको बताते हैं कि कैसे आप बिना काटे जान सकते हैं तरबूज मीठा है या नहीं. 

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 15, 2026, 08:48 AM IST
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गर्मियों में बिना काटे जानें तरबूज मीठा है या नहीं, खरीदते वक्त अपनाएं ये देसी ट्रिक्स

Watermelon Buying Tips:  गर्मियों का मौसम आते ही मौसमी फल ताजे-ताजे आना भी शुरू हो जाते हैं, जिसको लोग काफी ज्यादा खाना पसंद करते हैं. बाजारों में रसीले तरबूज की डिमांड काफी तेजी से बढ़ जाती है. गर्मी में ठंडक देने के लिए ये फल काफी ज्यादा फायदेमंद होता है और साथ ही शरीर में होने वाली पानी की कमी को भी दूर करता है. शरीर को हाइड्रेट रखने का भी काम करता है. लोग इसको काफी ज्यादा बाजारों से खरीदते हैं. कभी-कभी लोगों की ये शिकायत होती हैं, तो की वह फीका या कम मीठे की पहचान आखिर बिना काटे कैसे कर सकते हैं. खरीदकर तो ले आते हैं लेकिन इसका पता घर आने के बाद चलता है और फिर पैसे सारे खराब हो जाते हैं. 
 

अगर आप भी इस चीज से परेशान हैं और जल्द ही कोई टिप्स खोज रहे हैं, तो आप खरीदते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है. तरबूज खरीदते समय कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिसका आप देखकर ही पता लगा सकते हैं कि मीठा है या नहीं. आइए इस खबर में आपको कुछ कमाल के देसी ट्रिक्स के बारे में बताते हैं, जिसकी मदद से सही फल चुन सकते हैं.
 

बिना काटे कैसे जानें तरबूज मीठा है या नहीं?
 

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1. रंग 

तरबूज को अगर आप बिना काटे देखना चाहते हैं कि वो मीठा है कि नहीं तो इसके रंग से आप आसानी से पता लगा सकते हैं. पीले रंग के पैच अगर बाहर से दिखाई देता है, तो आपको समझ जाना है कि वो अच्छे से अंदर तक पक गया है. ये खाने में भी मीठा होता है.
 

2. खुशबू 

खुशबू भी काफी अहम रोल निभाती है. तरबूज को हाथ में लेकर आपको इसकी खुशबू सूंधनी है. हल्की पीली धारियों वाला तरबूज आपको खरीदना है इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और ये खाने में भी ज्यादा टेस्टी और मीठा होता है.
 

3. वजन 

वजन के हिसाब से भी आप पता लगा सकते हैं कि तरबूज मीठा है या नहीं. अपने आकार के हिसाब से भारी लगे आपको उस तरबूज को खरीदना है. भारी तरबूज में पानी ज्यादा होता है और मीठा भी होता है. 
 

4. डंठल 

तरबूज की डंठल अगर सूखी हुई है, तो आपको समझ लेना है कि फल अच्छे से पक चुका है और अगर  डंठल हरी दिखाई दे रही है, तो ये अच्छे से नहीं पका है. आपको हमेशा ऐसे तरबूज का चुनाव करना है, जिसका डंठल सूखा हो क्योकि वो खाने में भी काफी ज्यादा मीठा होगा. 

 

ये भी पढ़ें:  कूड़े में डालना बंद करें प्याज के छिलके, जान लें किन कामों में कर सकते हैं इस्तेमाल 
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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