Advertisement
trendingNow12972330
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बिना जिम के भी कम हो सकता है बैली फैट, दीपिका पादुकोण की फिटनेस ट्रेनर से जानें

How to lose belly fat without the gym: बिना जिम जाए आप घर पर बैठे-बैठे अपना बैली फैट कम कर सकते हैं. दीपिका पादुकोण की ट्रेनर यास्मिन कराचीवाला ने बताया है बैली फैट कम करने का तरीका. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 23, 2025, 01:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना जिम के भी कम हो सकता है बैली फैट, दीपिका पादुकोण की फिटनेस ट्रेनर से जानें

आजकल के समय में फिट रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है. लंबे समय तक ऑफिस में काम करना वहीं घर की जिम्मेदारियों की वजह से इंसान के पास कई समय की कमी होती है. ऐसे में जिम जाना इतना नहीं होता है. कुछ लोग जिम की फीस तो भर देते हैं लेकिन जिम जा नहीं पाते हैं. ऐसे में मोटापा बढ़ने लगता है. ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करने से बैली फैट की समस्या हो सकती है. क्या आप जानते हैं बिना जिम जाए आप अपना बैली फैट कम कर सकते हैं. चलिए दीपिका पादुकोण की ट्रेनर यास्मिन कराचीवाला से जानते हैं बिना जिम जाए कैसे कम करें बैली फैट. 

नो जिम एब्स वर्कआउट 
सेलेब्रिटी फिटनेस ट्रेनर यास्मिन कराचीवाला ने बैली फैट कम करने के लिए नो जिम एब्स वर्कआउट शेयर किया है. इन एक्सरसाइज को आप आसानी से घर पर कर सकते हैं. आइए जानते हैं इन एक्सरसाइज के बारे में. 

कर्लअप 
कर्लअप एक्सरसाइज को करने के लिए जमीन पर लेटते हुए घुटने मोड़ते हुए पैर जमीन पर टिका लें. इस दौरान आपके हाथ सिर के पीछे रखें और धीरे-धीरे पीठ को ऊपर उठाएं. इस एक्सरसाइज को करने से एब्स मजबूत होते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

रिवर्स कर्ल्स 
रिवर्स कल्स एक्सरसाइज करने के लिए पीठ के बल लेटते हुए घुटनों को सीने की तरफ लगाएं. निचले कोर की मदद से कूल्हों को हल्का ऊपर उठाएं. इस एक्सरसाइज को करने से लोअर एब्स मजबूत होता है. 

क्रिसक्रॉस 
क्रिसक्रॉस एक्सरसाइज करने के लिए पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को ऊपर उठाकर पैरों को कैंची जैसी मूवमेंट में हिलाएं और कोर को टाइट रखें. इस एक्सरसाइज को करने से कोर की मांसपेशियां मजबूत होती है.  

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

इसे भी पढ़ें: भाई दूज पर अपने प्यारे बहन-भाई को भेजें खास शुभकामना संदेश

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestyleDeepika Padukone

Trending news

दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
Thuingaleng Muivah
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
russia-ukraine war
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
habba kadal
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
ASEAN summit
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
President of India
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
jammu kashmir news
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
Siddaramaiah
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
fishermen
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?