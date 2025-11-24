दूसरों से नहीं अपने आप से करें प्यार, सेल्फ एक्सेप्टेंस है नीव; खुद को स्वीकार करने के लिए अपनाएं ये 3 तरीके

Self Acceptance Tips: अपनी जिंदगी में हम दूसरों को प्यार और स्वीकार करना तो सीख जाते हैं, लेकिन खुद से प्यार करना हमें सिखाया ही नहीं जाता है. खुद के मामले में हम अक्सर आलोचना ही करते हैं. खुद को कोसते हैं, अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं, दूसरों से खुद की तुलना करते हैं और खुद को हमेशा नीचा दिखाने लगते हैं. ये सारी चीजें हमारी कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव पर बुरा असर डालती है. आपको बता दें, व्यक्ति को सबसे पहले खुद से प्यार और दोस्ती करनी चाहिए. ये आपकी खुशियों की चाभी बन सकता है. ऐसे में खुद करने के पहला कदम सेल्फ एक्सेप्टेंस है, यानी अपने आप को पहले स्वीकार करना. लेकिन कई लोग खुद को स्वीकर नहीं कर पाते. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस को अपनाने में मदद कर सकता है.

अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करें

लोग खुशी को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग उदासी, गुस्सा या डर जैसी फीलिंग्स से बचने की कोशिश करते हैं. लेकिन अगर आप सेल्फ एक्सेप्टेंस अपनाना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत अपनी फीलिंग्स को पहचानने और उन्हें स्वीकार करने से होती है. अगर आप दुखी हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ये स्वीकार करें कि आप दुखीं हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं. आपको बता दें, अपनी फीलिंग्स को दबाने से वे और ज्यादा गहरी होती हैं, वहीं उन्हें समझकर एक्सप्रेस करने से मन हल्का लगता है.

खुद की तुलना न करें

सोशल मीडिया के दौर में हम दूसरों से खुद की तुलना करने लगे हैं. लेकिन आपको इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर इंसान की कहानी और संघर्ष एक-दूसरे से बिल्कुल अलग होता है. तुलना करने से हम केवल अपनी मेहनत, संघर्षों की कीमत कम कर देते हैं. ऐसे में जब भी आपको लगे कि आप खुद की तुलना कर रहे हैं, तो तुरंत उन चीजों को याद करें, जिसके लिए आप आभारी हैं. इससे आप अपना ध्यान पॉजिटिव चीजों की ओर लगा पाएंगे.

अपनी कमियों को अपनाएं

हर इंसान में अच्छाई के साथ-साथ बुराइयां भी होती हैं. ऐसे में अगर आप सेल्फ एक्सेप्टेंस अपना रहे हैं, तो अपनी अच्छाइयों के साथ-साथ अपनी कमियों को भी, स्वीकार करना सीखें. अपनी कमियों के लिए खुद को दोष देने से अच्छा है कि आप उन्हें स्वीकार करें और उसपर काम करें. इन्हें सुधारने के लिए छोटे-छोटे लेकिन जरूर कदम उठाएं, लेकिन इन कमियों के कारण खुद से प्यार करना बंद न करें.

