Advertisement
trendingNow13016314
Hindi Newsलाइफस्टाइल

दूसरों से नहीं अपने आप से करें प्यार, सेल्फ एक्सेप्टेंस है नीव; खुद को स्वीकार करने के लिए अपनाएं ये 3 तरीके

How To Love Yourself: हम दूसरों से दोस्ती तो कर लेते हैं, लेकिन खुद से दोस्ती करना भूल जाते हैं. ऐसे में ये आपकी जिंदगी में दुख का कारण बन जाता है. खुद से दोस्ती करने की शुरुआत सेल्फ एक्सेप्टेंस से होती है. इस खबर में हम आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस अपनाने के तरीके बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 12:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दूसरों से नहीं अपने आप से करें प्यार, सेल्फ एक्सेप्टेंस है नीव; खुद को स्वीकार करने के लिए अपनाएं ये 3 तरीके

Self Acceptance Tips: अपनी जिंदगी में हम दूसरों को प्यार और स्वीकार करना तो सीख जाते हैं, लेकिन खुद से प्यार करना हमें सिखाया ही नहीं जाता है. खुद के मामले में हम अक्सर आलोचना ही करते हैं. खुद को कोसते हैं, अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं, दूसरों से खुद की तुलना करते हैं और खुद को हमेशा नीचा दिखाने लगते हैं. ये सारी चीजें हमारी कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव पर बुरा असर डालती है. आपको बता दें, व्यक्ति को सबसे पहले खुद से प्यार और दोस्ती करनी चाहिए. ये आपकी खुशियों की चाभी बन सकता है. ऐसे में खुद करने के पहला कदम सेल्फ एक्सेप्टेंस है, यानी अपने आप को पहले स्वीकार करना. लेकिन कई लोग खुद को स्वीकर नहीं कर पाते. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस को अपनाने में मदद कर सकता है.  

 

अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करें
लोग खुशी को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग उदासी, गुस्सा या डर जैसी फीलिंग्स से बचने की कोशिश करते हैं. लेकिन अगर आप सेल्फ एक्सेप्टेंस अपनाना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत अपनी फीलिंग्स को पहचानने और उन्हें स्वीकार करने से होती है. अगर आप दुखी हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ये स्वीकार करें कि आप दुखीं हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं. आपको बता दें, अपनी फीलिंग्स को दबाने से वे और ज्यादा गहरी होती हैं, वहीं उन्हें समझकर एक्सप्रेस करने से मन हल्का लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

खुद की तुलना न करें
सोशल मीडिया के दौर में हम दूसरों से खुद की तुलना करने लगे हैं. लेकिन आपको इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर इंसान की कहानी और संघर्ष एक-दूसरे से बिल्कुल अलग होता है. तुलना करने से हम केवल अपनी मेहनत, संघर्षों की कीमत कम कर देते हैं. ऐसे में जब भी आपको लगे कि आप खुद की तुलना कर रहे हैं, तो तुरंत उन चीजों को याद करें, जिसके लिए आप आभारी हैं. इससे आप अपना ध्यान पॉजिटिव चीजों की ओर लगा पाएंगे. 

 

अपनी कमियों को अपनाएं
हर इंसान में अच्छाई के साथ-साथ बुराइयां भी होती हैं. ऐसे में अगर आप सेल्फ एक्सेप्टेंस अपना रहे हैं, तो अपनी अच्छाइयों के साथ-साथ अपनी कमियों को भी, स्वीकार करना सीखें. अपनी कमियों के लिए खुद को दोष देने से अच्छा है कि आप उन्हें स्वीकार करें और उसपर काम करें. इन्हें सुधारने के लिए छोटे-छोटे लेकिन जरूर कदम उठाएं, लेकिन इन कमियों के कारण खुद से प्यार करना बंद न करें.  

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

self acceptance tipshow to love yourself

Trending news

जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
INS Mahe
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
CJI Surya Kant
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
Maharashtra news
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
Justice SuryaKant
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
NEW CJI OF INDIA
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
Raj thakrey
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
Badaun news
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
karnataka
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
Ajit Pawar
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार