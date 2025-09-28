Advertisement
चेहरे पर होने वाली टैनिंग से छुटकारा पाने के लिए घर पर इस तरह से बनाएं डी टैन पैक, चमक जाएगा स्किन!

De Tan Face Pack At Home:  आजकल लड़कियों को पॉल्यूशन और तेज धूप की वजह से टैनिंग की समस्या काफी ज्यादा होने लगती है आइए आपको बताते हैं कैसे आप घर पर डी टैन पैक को आसानी से बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 28, 2025, 09:26 AM IST
चेहरे पर होने वाली टैनिंग से छुटकारा पाने के लिए घर पर इस तरह से बनाएं डी टैन पैक, चमक जाएगा स्किन!

De Tan Face Pack At Home:  पॉल्यूशन और तेज धूप की वजह से टैनिंग की समस्या काफी ज्यादा होने लगती है, जिस वजह से चेहरा काफी ज्यादा खराब दिखता है. टैनिंग स्किन की रंगत को छीन लेती है.  धूप की चपेट में आए बाकी अंग भी काले नजर आते हैं. टैनिंग से परेशान लोग महंगी-महंगी चीजों को लगाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं अगर आप  तेज धूप की वजह से टैनिंग की समस्या से परेशान हैं, तो आप बाहर जाने की जगह पर ही डी टैन पैक को आसानी से बनाकर लगा सकते हैं. आपके चेहरे से सारी गंदगी को बाहर निकालने में मददगार साबित होता है. 
 

डी टैन पैक घर पर कैसे बनाएं? 

डी टैन पैक घर पर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी लेनी है और फिर इसके बाद  ग्लिसरिन, एक चम्मच गुलाबजल और आधा चम्मच नींबू के रस को आपको इसमें मिला देना है. अब आपका डी टैन पैक घर पर आसानी से बनकर तैयार है.
 

डी टैन पैक चेहरे पर लगाने के फायदे
 

1. टैनिंग को दूर

अगर आप टैनिंग की समस्या से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो आप घर पर बना डी टैन पैक चेहरे पर लगा सकते हैं, इससे समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है.
 

2. पिग्मेंटेशन को कम

डी टैन पैक चेहरे पर लगाने से पिग्मेंटेशन की समस्या से भी आपको छुटकारा मिल सकता है. ये आपकी स्किन से सारी गंदगी को निकालने में भी काफी ज्यादा मददगार साबित होती है.
 

3. चेहरे की गंदगी

इस घर पर बने डी टैन पैक को चेहरे पर लगाने से चेहरे की गंदगी को हटाने के लिए ये मददगार साबित होता है. स्किन पोर्स को साफ करने में भी ये फायदेमंद होती है.
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

;