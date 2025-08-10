पुराने कपड़ों को नया लुक कैसे दें? ये 5 जबरदस्त हैक्स बचाएंगे आपके पैसे!
Advertisement
trendingNow12874641
Hindi Newsलाइफस्टाइल

पुराने कपड़ों को नया लुक कैसे दें? ये 5 जबरदस्त हैक्स बचाएंगे आपके पैसे!

Fashion Tips:  अगर आप अपने पुराने कपड़ों को फेंकने की जगह पर नया लुक और चमक देना चाहते हैं, तो कुछ खास टिप्स को आप अपना सकते हैं. 

 

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 10, 2025, 11:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पुराने कपड़ों को नया लुक कैसे दें? ये 5 जबरदस्त हैक्स बचाएंगे आपके पैसे!

Fashion Tips: आजकल का फैशन काफी तेजी से बदलता जा रहा है और देखते ही देखते काफी हद तक आगे पहुंच गया है. आजकल बाजारों में आपको कई तरह-तरह के कपड़ों के फैशन देखने को मिल जाएंगे. नए कपड़ों के आने के बाद पुराने कपड़े मानों लोग जैसे भूल ही जाते हैं. कुछ लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, जो बेहद ही खराब लगता है. अधिकतर लोगों के वार्डरोब में कई सारे कपड़े ऐसे भी देखने को मिलते हैं, जिनको  ना तो फेंकते हैं और ना ही उनको दोबारा पहनने का मन करता है. इन सभी चीजों का आपकी अलमारी में केवल जगह ही घेरने का काम होता है. अपने पुराने कपड़ों में एक नई जान फूंकने के लिए आपको कुछ कमाल के टिप्स को अपनाना चाहिए. आपको ये जबरदस्त टिप्स आज से ही फॉलो कर लेने चाहिए,जिससे आपके कपड़ों की चमक बनी रहें.
 

1. राइट डिटर्जेंट चुनें

अगर आप पुराने कपड़ों को नया लुक देना चाहती हैं, तो डिटर्जेंट का सही चुनाव आपको करना चाहिए. दाग हटाने और नाजुक कपड़ों के लिए इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है.  हल्के डिटर्जेंट का उपयोग करके आप कपड़ों को नया लुक दे सकते हैं.
 

2. नमक 

अगर आपके कपड़े पुराने जैसे दिखने लगे हैं, तो आप फिर से उसकी चमक को बढ़ाने के लिए नमक वाले पानी से आप इन कपड़ों को आसानी से धोकर चमक को वापस ला सकते हैं.
 

3. सिरके 

कपड़े नए हो या पुराने दोनों की देखभाल हमको हमेशा करनी चाहिए, वरना बेकरा होने में समय नहीं लगता है. धोते समय आपको  एक कप सफेद सिरका डालकर सारे कपड़ों को इसमें डालकर इसको अच्छे से धो देना है. चमक को नई जैसी करने के लिए आप स्क्रब करें और फिर धो लें.
 

4. कपड़ों को उल्टा करके धोएं

कुछ लोग कपड़ों को सीधा करके धोते हैं, जिससे चमक और रंग दोनों की उड़ जाते हैं. कपड़ों को नई जैसी चमक देने के लिए आपको कपड़ों को उल्टा करके धोना चाहिए.
 

5. नई ड्रेसेस 

अगर आप अपने पुराने कपड़ों को पहन-पहनकर बोर हो गई हैं, तो आप इससे नई ड्रेसेस भी बना सकती हैं. पुराने कपड़ों पर थोड़ी सी सिलाई करके आप तरह-तरह की ड्रेसेस को अपने हिसाब से बना सकती हैं.

About the Author
author img
रितिका

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Fashion Tipsold clothes to new clothes ideas

Trending news

3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
bengaluru metro
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
S-400 air defence system
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
duck eating
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
ladki bahan yojana
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
Upendra Dwivedi
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
today weather update
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
Nagpur news in hindi
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
DNA
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
DNA
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
;