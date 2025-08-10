पुराने कपड़ों को नया लुक कैसे दें? ये 5 जबरदस्त हैक्स बचाएंगे आपके पैसे!

Fashion Tips: आजकल का फैशन काफी तेजी से बदलता जा रहा है और देखते ही देखते काफी हद तक आगे पहुंच गया है. आजकल बाजारों में आपको कई तरह-तरह के कपड़ों के फैशन देखने को मिल जाएंगे. नए कपड़ों के आने के बाद पुराने कपड़े मानों लोग जैसे भूल ही जाते हैं. कुछ लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, जो बेहद ही खराब लगता है. अधिकतर लोगों के वार्डरोब में कई सारे कपड़े ऐसे भी देखने को मिलते हैं, जिनको ना तो फेंकते हैं और ना ही उनको दोबारा पहनने का मन करता है. इन सभी चीजों का आपकी अलमारी में केवल जगह ही घेरने का काम होता है. अपने पुराने कपड़ों में एक नई जान फूंकने के लिए आपको कुछ कमाल के टिप्स को अपनाना चाहिए. आपको ये जबरदस्त टिप्स आज से ही फॉलो कर लेने चाहिए,जिससे आपके कपड़ों की चमक बनी रहें.



1. राइट डिटर्जेंट चुनें

अगर आप पुराने कपड़ों को नया लुक देना चाहती हैं, तो डिटर्जेंट का सही चुनाव आपको करना चाहिए. दाग हटाने और नाजुक कपड़ों के लिए इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है. हल्के डिटर्जेंट का उपयोग करके आप कपड़ों को नया लुक दे सकते हैं.



2. नमक

अगर आपके कपड़े पुराने जैसे दिखने लगे हैं, तो आप फिर से उसकी चमक को बढ़ाने के लिए नमक वाले पानी से आप इन कपड़ों को आसानी से धोकर चमक को वापस ला सकते हैं.



3. सिरके

कपड़े नए हो या पुराने दोनों की देखभाल हमको हमेशा करनी चाहिए, वरना बेकरा होने में समय नहीं लगता है. धोते समय आपको एक कप सफेद सिरका डालकर सारे कपड़ों को इसमें डालकर इसको अच्छे से धो देना है. चमक को नई जैसी करने के लिए आप स्क्रब करें और फिर धो लें.



4. कपड़ों को उल्टा करके धोएं

कुछ लोग कपड़ों को सीधा करके धोते हैं, जिससे चमक और रंग दोनों की उड़ जाते हैं. कपड़ों को नई जैसी चमक देने के लिए आपको कपड़ों को उल्टा करके धोना चाहिए.



5. नई ड्रेसेस

अगर आप अपने पुराने कपड़ों को पहन-पहनकर बोर हो गई हैं, तो आप इससे नई ड्रेसेस भी बना सकती हैं. पुराने कपड़ों पर थोड़ी सी सिलाई करके आप तरह-तरह की ड्रेसेस को अपने हिसाब से बना सकती हैं.