बर्गर पिज्जा खाना भूल जाएंगे जब घर पर बनाएंगे आलू नजाकत, यह रेसिपी एक बार आप जरूर करें ट्राई

Aloo Nazakat Recipe: बच्चों के लिए खाना बनाना हो या बड़ों के लिए कुछ चटपटा लेकिन समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या बनाएं, जो टेस्ट और हेल्थ दोनों को फिट रख सकें अगर आप सेहत को फिट रखने के साथ-साथ टेस्ट को भी बनाएं रखना चाहते हैं, तो आज आपके लिए एक जबरदस्त सी रेसिपी लेकर आए हैं, जिसको आप घर पर आसानी से बना सकते हैं, इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होगा और झटपट से तैयार भी हो जाएगा. बर्गर पिज्जा खाना भूल जाएंगे अगर आप एक बार आलू नजाकत को खाएंगे तो. इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है बाहर के स्नैक्स में तेल और मसाले काफी ज्यादा होते हैं, जो आपकी हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान करते हैं आपको जितना हो सके बाहर की अनहेल्दी चीजों को खाने से बचना चाहिए. आपको इस टेस्टी चीज को बनाने की रेसिपी को बताते हैं, जो आपके बड़े ही काम आने वाली है आइए नोट कर लें रेसिपी.



आलू नजाकत को बनाने की सामग्री

आलू नजाकत को बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी आलू, दही, पनीर,चिल्ली फ्लेक्स, मेयोनीज, भुना हुआ चने का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सरसों का तेल, धनिया पत्ता, तेल, नमक इन चीजों की जरूरत होती है.



आलू नजाकत को बनाने की विधि

अगर आप आलू नजाकत को घर पर आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले पनीर को लेना है और फिर उसको अच्छे से ग्रेड कर लेना है और फिर आलू को छीलकर आपको इसको छोटा-छोटा कट कर लेना है और फिर एक कढ़ाई में आपको तेल गरम करना है और उसके अंदर आलू को फ्राई कर लेना है फिर एक प्लेट में उसको आपको निकाल लेना है. अब आपको उसी तेल में अदरक और लहसुन को फ्राई कर लेना है. कटा हुआ आलू को भी उसमें मिला देना है. फिर मैश किया हुए पनीर को प्लेट में लेना है और फिर लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पत्ता और नमक को अच्छे से मिलाकर इसको भी आलू के साथ मिक्स कर लेना है. मेयोनीज को डालकर अब इसको आलू के अंदर भर लेना है प्लेट में दही लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और चिली फ्लेक्स को डाल देना हैचने का पाउडर, सरसों का तेल और नमक को भी आपको इसमें डालकर मिक्स कर लेना है. अपने बनाएं हुए आलू को दही के इस पेस्ट में डाल देना है और चाहे तो ओवन में वेक होने के लिए रख सकते हैं अब आपका आलू नजाकत बनकर तैयार हैं इसको आप झटपट से बनाकर कभी भी खा सकते हैं.



