बिना तेल-मसाले के साथ घर पर बनाएं आंवले का लाजवाब अचार, बिना घंटों की मेहनत के झटपट से हो जाएगा तैयार

बिना तेल-मसाले के साथ घर पर बनाएं आंवले का लाजवाब अचार, बिना घंटों की मेहनत के झटपट से हो जाएगा तैयार

Amla Pickle Recipe Without Oil And Spices: अचार का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. इस खबर में आज आपको बताते हैं कि बिना तेल-मसाले के साथ घर आप कैसे आंवले का लाजवाब अचार बनाकर तैयार कर सकते हैं आइए नोट कर लें रेसिपी.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 20, 2026, 09:05 AM IST
बिना तेल-मसाले के साथ घर पर बनाएं आंवले का लाजवाब अचार, बिना घंटों की मेहनत के झटपट से हो जाएगा तैयार

Amla Pickle Recipe Without Oil And Spices:  अचार खाना अधिकतर लोगों को खूब पसंद होता है. इसको खाने के साथ खाने से स्वाद दोगुन हो जाता है. सर्दी के दौरान कई सारे तरह-तरह के अचार को बनाकर खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. अगर आप घर बिना तेल-मसाले के साथ अचार को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आपके लिए आंवले का अचार बेस्ट होगा. आंवला आपकी सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसको आपको बिना किसी मेहनत और अधिक समय के बिना बनाकर तैयार कर सकते हैं. आपने सुना या देखा ही होगा कि बहुत ज्यादा मसाले और तेल का इस्तेमाल अचार बनाने के लिए किया जाता है लेकिन आज ये खराब आपके लिए बेस्ट होने वाली है, जो आपकी हेल्थ को फिट और टेस्ट को भी बनाएं रखेगी. कुछ लोग अचार को इसी वजह से नहीं खाते हैं कि वो काफी ज्यादा तेल से बना होता है. अगर आप भी घर पर बनाकर तैयार करना चाहते हैं, तो आइए आपको रेसिपी बताते हैं, जिसको आप आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं, नोट कर लें बनाने का तरीका.
 

आंवले का लाजवाब अचार बनाने का तरीका
 

आंवले अचार बनाने की सामग्री



अगर आप आंवले का टेस्टी सा अचार बनाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए आंवला, हरी मिर्च, नमक, अदरक, नींबू का रस, हल्दी पाउडर, पानी इन चीजों की जरूरत होती है.
 

आंवले अचार बनाने की विधि

अगर आप बिना तेल-मसाले के साथ आंवले अचार को टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल लेना है और फिर उसमें पानी गर्म करें आंवलों को डालकर गरम करना है और फिर निकालकर को निकालकर ठंडा होने के लिए आपको रख देना है. गुठली को आपको इसमें से निकाल देना है. इसको एक बाउल में रख दें कटी हुई हरी मिर्च और अदरक, हल्दी और नमक, नींबू का रस आपको इसमें डालकर अच्छे से इन सभी चीजों को मिक्स कर लेना है. कांच के जार में अब आपको इन सभी को डाल देना है, इसमें डालने के बाद आपको ढक्कन लगाकर  2-3 दिन के लिए धूप में सूखाने के लिए रख देना है. उसके बाद आपका अचार बनकर एकदम तैयार है. इसको आपको बाद के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं. चावल-दाल, परांठे के साथ खाएंगे तो स्वाद काफी बढ़ जाएगा. आपका जब मन हो आप इसको आसानी से बनाकर खा सकते हैं. 
 

