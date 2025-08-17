मैदे के नहीं! घर पर 5 मिनट में झटपट बनाएं आटे वाले कुलचे, नोट करें ईजी रेसिपी!
Advertisement
trendingNow12884413
Hindi Newsलाइफस्टाइल

मैदे के नहीं! घर पर 5 मिनट में झटपट बनाएं आटे वाले कुलचे, नोट करें ईजी रेसिपी!

Atta Kulcha Easy Recipe:  बाहर की हमने काफी सारी चीजें खाई होंगी.  कई लोगों को बाहर जाकर कुलचे खाने बेहद ही पसंद होते हैं आज आपको बताते हैं कैसे आप घर पर आसानी से  मैदे के नहीं बल्कि आटे के कुलचे बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 17, 2025, 06:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मैदे के नहीं! घर पर 5 मिनट में झटपट बनाएं आटे वाले कुलचे, नोट करें ईजी रेसिपी!

Atta Kulcha Easy Recipe:  घर से बाहर निकलते ही लोगों को कई सारी तरह-तरह की चीजें खाने के लिए मिल ही जाती है. छोले भटूरे, राजमा चावल इन चीजों को खाना लोग बड़ा पसंद करते हैं. रोड साइड ठेले पर छोले कुलचे तो आप में सेकाफी लोगों ने खाएं ही होंगे. बाहर जो कुलचे खाते हैं वो मैदा से बने होते हैं और अधिक मैदे की चीजों को खाने से कई तरह-तरह की दिक्कतें होने लग जाती है. स्वाद के साथ हाइजीनिक और हेल्दी खाना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है. आज आपको मैदे के नहीं बल्कि आटे के कुलचे को खाने की आसान रेसिपी को बताते हैं, जो 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी. ये स्वाद के साथ-साथ खाने में भी काफी हेल्दी होगा. आज ही नोट कर लें आसान सी रेसिपी.
 

आटा कुलचा बनाने के लिए सामग्री

आटा कुलचा बनाने के लिए आपको आटा, पानी, नमक, दही, तेल, बेकिंग पाउडर, हरा धनिया, लाल मिर्च, कसूरी मेथी, प्याज, मक्खन इन चीजों की जरूरत होगी.

इसे भी पढ़ें:  घर पर आसानी से बनाएं एकदम बाजार जैसे राम लड्डू, खाकर आ जाएगा मजा!  

आटा कुलचा बनाने की विधि

आटा कुलचा बनाने के लिए सबसे पहले आटा, पानी, दही, नमक, तेल और बेकिंग पाउडर को एकसाथ लेकर अच्छे से मिक्स कर लेना है. अब आपको तवा गरम करना है और इसमे तेल को डाल देना है. इसमें घोल को डाल दें.  इसके ऊपर से कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, लाल मिर्च फ्लेक्स और कसूरी मेथी को भी आपको ऊपर से डाल देना है. थोड़ा सा किनारे-किनारे में पानी का छिड़काव करना है. कुलचे को नीचे से सुनहरा होने दें और उसको सीधे आग पर सेकें. भूरे धब्बे इसमें आ जाएंगे. इसको अब एक प्लेट में निकालकर इसमें मक्खन को लगाएं और गरमागरम छोले के साथ आटा कुलचा खाएं, ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

atta kulcha recipeatta kulcha recipe at home

Trending news

वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
Dashrath Manjhi
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
Shubhanshu shukla
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
karnataka
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
DU से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?
NCERT Partition
DU से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?
इस किताब को आग लगा दो... NCERT के मॉड्यूल पर भड़की कांग्रेस, BJP ने दिया जवाब
NCERT Partition Module
इस किताब को आग लगा दो... NCERT के मॉड्यूल पर भड़की कांग्रेस, BJP ने दिया जवाब
विभाजन का विलेन किसका हीरो; इस राज्य में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
Jinnah
विभाजन का विलेन किसका हीरो; इस राज्य में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
RSS 'इंडियन तालिबान' और PM मोदी... दिग्गज कांग्रेसी नेता के बयान पर बवाल
rss
RSS 'इंडियन तालिबान' और PM मोदी... दिग्गज कांग्रेसी नेता के बयान पर बवाल
मंत्रों से मस्तिष्क का कनेक्शन; कैसे शार्प होती है मेमोरी? रिसर्च में हुआ खुलासा
DNA Analysis
मंत्रों से मस्तिष्क का कनेक्शन; कैसे शार्प होती है मेमोरी? रिसर्च में हुआ खुलासा
DNA: भारत के बंटवारे का 'तीसरा विलेन' कौन? क्यों सुलग रही 'सियासी आग'?
DNA Analysis
DNA: भारत के बंटवारे का 'तीसरा विलेन' कौन? क्यों सुलग रही 'सियासी आग'?
गुमराह करने की कोशिश...कांग्रेस के वीडियो पर EC का कमेंट, 'वोट चोरी' पर दिया जवाब
congress
गुमराह करने की कोशिश...कांग्रेस के वीडियो पर EC का कमेंट, 'वोट चोरी' पर दिया जवाब
;