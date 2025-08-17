मैदे के नहीं! घर पर 5 मिनट में झटपट बनाएं आटे वाले कुलचे, नोट करें ईजी रेसिपी!

Atta Kulcha Easy Recipe: घर से बाहर निकलते ही लोगों को कई सारी तरह-तरह की चीजें खाने के लिए मिल ही जाती है. छोले भटूरे, राजमा चावल इन चीजों को खाना लोग बड़ा पसंद करते हैं. रोड साइड ठेले पर छोले कुलचे तो आप में सेकाफी लोगों ने खाएं ही होंगे. बाहर जो कुलचे खाते हैं वो मैदा से बने होते हैं और अधिक मैदे की चीजों को खाने से कई तरह-तरह की दिक्कतें होने लग जाती है. स्वाद के साथ हाइजीनिक और हेल्दी खाना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है. आज आपको मैदे के नहीं बल्कि आटे के कुलचे को खाने की आसान रेसिपी को बताते हैं, जो 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी. ये स्वाद के साथ-साथ खाने में भी काफी हेल्दी होगा. आज ही नोट कर लें आसान सी रेसिपी.



आटा कुलचा बनाने के लिए सामग्री

आटा कुलचा बनाने के लिए आपको आटा, पानी, नमक, दही, तेल, बेकिंग पाउडर, हरा धनिया, लाल मिर्च, कसूरी मेथी, प्याज, मक्खन इन चीजों की जरूरत होगी.

आटा कुलचा बनाने की विधि

आटा कुलचा बनाने के लिए सबसे पहले आटा, पानी, दही, नमक, तेल और बेकिंग पाउडर को एकसाथ लेकर अच्छे से मिक्स कर लेना है. अब आपको तवा गरम करना है और इसमे तेल को डाल देना है. इसमें घोल को डाल दें. इसके ऊपर से कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, लाल मिर्च फ्लेक्स और कसूरी मेथी को भी आपको ऊपर से डाल देना है. थोड़ा सा किनारे-किनारे में पानी का छिड़काव करना है. कुलचे को नीचे से सुनहरा होने दें और उसको सीधे आग पर सेकें. भूरे धब्बे इसमें आ जाएंगे. इसको अब एक प्लेट में निकालकर इसमें मक्खन को लगाएं और गरमागरम छोले के साथ आटा कुलचा खाएं, ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है.