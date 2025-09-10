घर पर बनाएं टूथपेस्ट, पीले दांत होंगे सफेद; नहीं लगेंगे कीड़े!

Homemade Ayurvedic Manjan: मार्केट में मिलने वाले टूथपेस्ट में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है. केमिकल वाले टूथपेस्ट को लगाने से ब्रश करने के बाद मसूड़ों में जलन की समस्या हो जाती है. ऐसे में आप भी घर पर खुद से टूथपेस्ट बना सकते हैं. आइए जानते हैं टूथपेस्ट बनाने का सही तरीका.

होममेड टूथपेस्ट लगाने के फायदे

होममेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने से पायरिया बदबू की समस्या से राहत मिल सकती है. इसके अलावा इस टूथपेस्ट से दांत मजबूत भी होते हैं. आइए जानते हैं जड़ी बूटियों की मदद से देसी मंजन कैसे बनाएं. पहले के समय में दांतों से संबंधी समस्या से राहत पाने के लिए इस मंजल का इस्तेमाल किया जाता था.

होममेड मंजन कैसे बनाएं

होममेड मंजन बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी सामग्री जमा कर लें.

हरड़

दालचीनी

सुपारी

लौंग

माजूफल

अकरकरा

जीरा

सेंधा नमक

सेमल के कांटे

कुचला

मिलावा

मौल सिरी की छाल

कैसे बनाएं टूथपेस्ट

सभी सामग्री को बराबर मात्रा में लें. इसके बाद इसे एक छोटे मटके में डालकर इसे टाइट से बांध लें. इसके बाद इस मटके को जला लें. अब इस मिश्रण को पीसकर बारीक पाउडर बना लें. इसके बाद इस मंजन का प्रयोग करें. रोजाना इस मंजन से अपने दांत साफ करें इससे मसूड़ों से खून आना, पायरिया, दांतों में बदबू की समस्या कम हो सकती है.

नेचुरल

इस मंजन को बनाने के लिए नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. इस मंजन में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है. ऐसे में इस मंजन का इस्तेमाल करने से दांतों को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

