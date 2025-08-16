घर पर पूड़ी के साथ इस तरह से झटपट तैयार करें भंडारे वाले आलू की सब्जी, स्वाद ऐसा ऊंगलिया चाटते रह जाएंगे लोग!
Aloo Ki Sabji Recipe:  लोग हर त्योहार को बड़ी ही घूम-धाम से मनाते हैं पूड़ी के साथ अगर आप भंडारे वाले आलू की सब्जी को बनाना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं आप कैसे घर पर झटपट बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 16, 2025, 06:44 AM IST
Aloo Ki Sabji Recipe:  घर पर त्योहार हो तो लोग बड़ी ही घूम-धाम से बनाना बड़ा ही पसंद करते हैं. हर घर-घर में पूड़ी-सब्जी को बनाकर खाना लोगों को खूब पसंद होता है. अधिकतर लोगों को भंडारे वाले आलू की सब्जी को खाना बेहद ही पंसद होता है. घर पर बनाकर खाना काफी मुश्किल हो जाता है और ये घर पर उस तरह से नहीं बना पाते हैं. आपको बता दें ये टेस्टी आलू की सब्जी पूड़ी के साथ में खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. आपको बताते हैं इसकी टेस्टी रेसिपी, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं. आप भी झट से नोट कर लें रेसिपी.
 

भंडारे वाले आलू की सब्जी के लिए सामग्री

भंडारे वाले आलू की सब्जी को बनाने के लिए उबले हुए आलू, तेल, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, तेजपत्ता, कसूरी मेथी, अदरक, हरी मिर्च, मसाले, टमाटर का पेस्ट,  कटा हरा धनिया इन चीजों की जरूरत होगी.
 

भंडारे वाले आलू की सब्जी बनाने का तरीका

भंडारे वाले आलू की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आलू को उबाल लेना है और ठंडा करके इसको अच्छे से मैश कर लेना है. आपको अब एक पैन में तेल को गरम करना है और इसमें अब आपको जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेजपत्ता, कसूरी मेथी, हरी मिर्च, हींग इन सभी चीजों को भून लेना है और इसके बाद इसमें सारे मसाले को भी अच्छे से भून लेना है सभी कच्चापन निकाल लेना है. अब इसमें आपको टमाटर का पेस्ट को डालकर अच्छे से पका लेना है. अब आपको इसी पैन में मैश किए आलू को डाल देना है और सारे मसाले और आलू को अच्छे से मिला देना है इसमें पानी डालकर अपने हिसाब से तरी बना लेनी है. नमक को डालकर आपको इसको 5-10 मिनट तक अच्छे से उबाल लेना है. अब आपको ऊपर से कटा हरा धनिया डाल देना है. भंडारे की आलू की सब्जी बनकर तैयार है. इसको आप गरमा-गरमा पूड़ी के साथ में खा सकते हैं. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

