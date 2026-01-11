Advertisement
घर पर बनाएं बच्चों के लिए सेरेलेक पाउडर, जानें हेल्दी रेसिपी!

घर पर बनाएं बच्चों के लिए सेरेलेक पाउडर, जानें हेल्दी रेसिपी!

Cerelac Powder Recipe: सेरेलेक बच्चों के लिए विकास के लिए बेहद जरूरी होता है. घर पर आप होममेड सेरेलेक बना सकते हैं. आइए जानते हैं सेरेलेक की रेसिपी

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jan 11, 2026, 06:00 AM IST
घर पर बनाएं बच्चों के लिए सेरेलेक पाउडर, जानें हेल्दी रेसिपी!

बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए 6 महीने बाद बच्चों को धीरे-धीरे खाना शुरू कर देता है. बच्चों को 6 महीने के बाद सेरेलेक खिलाया जाता है. मार्केट में कई तरह के बेबी फूड के नाम पर सेरेलेकर मिलता है. मार्केट में मिलने वाले बेबी फूड में प्रिजर्वेटिव्स और सॉल्ट, शुगर होता है जो कि बेबी के हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है. ऐसे में आप घर पर बच्चे के लिए सेरेलेक बना सकते हैं. 

होममेड सेरेलेक रेसिपी 
बेबी फूड सेरेलेक बनाने के लिए 50 ग्राम मखाना, 7 से 8 चम्मच पोहा, 7-8 चम्मच सादा ओट्स, 40 बादाम और 40 काजू लिया ये फूड्स बेबी ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है. 

बनाने का तरीका 
सबसे पहले एक बड़ा चम्मच देसी घी लें और पैन गर्म करें. इसमें मखाने को कुरकुरा कर लें. इसके बाद पोहे और ओट्स को भून लें. फिर इसमें काजू और बादाम को डालकर अच्छे से भून लें.  अब सभी इंग्रीडिएंट्स को ठंडा होने के लिए रख दें. इसके बाद मिक्सर में सभी चीजों को पीसकर पाउडर बना लें. 

इसके बाद आप एयरटाइट कंटनेर में बेबी फूड स्टोर कर लें. लीजिए आपका बेबी फूड तैयार है. एक बार में ज्यादा मात्रा में बनाकर ना बनाएं, क्योंकि हवा लगने से यह तुरंत खराब हो सकता है. बेबी को सेरेलेक खिलाते समय केला या खजूर को मिक्स कर सकते हैं. 

सेरेलेक के फायदे 
सेरेलेक में विटामिन, आयरन, जिंक और प्रोटीन पाया जाता है जो कि बच्चे के विकास के लिए बेहद जरूरी है. 

घर में बना सेरेलेक आसानी से पच जाता है, जो कि बच्चों के पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है. 

सेरेलेक में मौजूद कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है जो कि हड्डियों को मजबूत बन सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

