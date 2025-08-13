बच्चों के लिए लंच में बनाएं चना पुलाव, एक बार चखने के बाद बार-बार करेंगे डिमांड!

Chana Pulao Recipe: अगर आपके बच्चें भी एक ही तरह का खाना खा-खाकर बोर हो गए हैं, तो आपको अपने खाने में थोड़ा सा बदलाव करने की देरी है. आप उनके लिए घर पर आसानी से अलग स्टाइल में चना पुलाव को बना सकते हैं. खाने में बेहद ही स्वाद भरा होगा. एक बार खाने के बाद बच्चें बार-बार मांगेगे. यह सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि पौष्टिक भी है. बच्चों की हेल्थ पर इसका काफी अच्छा असर पड़ता है. इसमें मसाले बहुत कम इस्तेमाल आपको करना है. पेट को भी काफी ज्यादा आराम मिलेगा. अगर आप भी घर पर बनाना चाहते हैं, तो आसान सी रेसिपी को आज ही कर लें नोट. आइए आपको बताते हैं.



चना पुलाव बनाने के लिए सामग्री



चना पुलाव बनाने के लिए आपको बासमती चावल, उबले हुए चने, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, पुदीना, धनिया पत्ती, जीरा, तेजपत्ता, लौंग और इलायची, मसाले, बिरयानी मसाला, नमक, तेल, घी.



चना पुलाव बनाने के लिए विधि

चना पुलाव बनाने के लिए आपको सबसे पहले बासमती चावल को आपको धोना है और फिर 15 मिनट के लिए इसको भिगोकर रख देना है. अब आपको कुकर में घी को डालकर गरम करें और इसमें आपको अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर इसको अच्छे से पकाना है. टमाटर डालकर भी आपको इसको पकाना है. हल्दी, लाल मिर्च और बिरयानी मसाला डालकर भी अब आपको इसको अच्छे से मिलाना है. उबले हुए चने को भी इसमें आपको डाल देना है. बासमती चावल को आपको इसमें मिला देना है. अपने हिसाब से पानी और मसाले डालकर आपको मिला देना है. अच्छे से पकाकर आपको कुकर की भाप में इसको ऐसी रहने देना है और धनिया-पुदीना पत्ती से इसको अच्छे से सजाना है. अब आपका चना पुलाव बनकर तैयार हैं, इसको आप गरमागरम बनाकर खा सकते हैं. ये बच्चों को खूब पसंद आएगा और बार-बार बनाने के लिए भी बोलेंगे.