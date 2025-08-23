वीकेंड की शाम को खास बनाने के लिए डिनर में बनाएं चिकन दम बिरयानी, रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए नोट करें ये रेसिपी!

Chicken Dum Biryani Recipe: वीकेंड सभी लोगों के लिए बेहद ही खास होता है. फैमिली के सभी लोग एकसाथ होकर मजे करते हैं कोई घर पर बनाकर खाना पसंद करते हैं, तो कई डिनर को खास बनाने के लिए बाहर का खाना पसंद करते हैं. अधिकतर लोगों को चिकन खाना काफी ज्यादा पसंद होता है और वीकेंड पर रेस्टोरेंट में जाकर चिकन दम बिरयानी भी खाना खूब पसंद करते हैं लेकिन घर पर उस तरह से बना पाना थोड़ा सा मुश्किल सा लगने लगता है अगर आप भी घर पर बनाने की सोच रहे हैं और वीकेंड की शाम को स्पेशल बनाना चाहते हैं,तो आज आपको बताते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका.



चिकन दम बिरयानी बनाने के लिए सामग्री

चिकन दम बिरयानी बनाने के लिए आपको चिकन, बासमती चावल, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, पुदीना पत्ती, धनियापत्ती, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, केसर, दूध, दही, नींबू का रस, लौंग, तेजपत्ता, हरी इलायची, दालचीनी, घी, प्याज, नमक इन चीजों की जरूर होती है.



चिकन दम बिरयानी बनाने की विधि

चिकन दम बिरयानी को बनाने के लिए दूध में केसर को डालकर अच्छे से मिलाना है और फिर लौंग, इलायची, दालचीनी और काली मिर्च को साथ में पीस लेना है. अब आपको एक कढ़ाई लेनी है और इसमें घी को डालना है. चिकन में अदरक-लहसुन का पेस्ट को अच्छे से इसमें अंदर तक मिला दें और फिर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, धनियापत्ती, पुदीना की पत्ती, नींबू का रस, हरी मिर्च, मसाले, प्याज का पेस्ट, दही और थोड़ा-सा तेल को इन सभी को अच्छे से मिलाकर कुछ देर के लिए रख देना है. मैरिनेट किया हुआ चिकन आपको कढ़ाई में डालकर अच्छे से पकाना है. सुनहरा होने देना है आपको इसको. एक दूसरे बाउल में अब आपको चावल, लौंग, तेजपत्ता, इलायची और दालचीनी, नमक को डालकर पकाना है और कुछ देर में पानी को चावल से छानकर निकाल लें. कढ़ाई में आपको घी डालना है और इसमें अब चिकन और चावल को डाल देना है. केसर वाला दूध, पुदीने की पत्तियां और धनिया पत्ती को ऊपर से आपको डाल देना है, 12-15 मिनट तक आपको इसको पकाना है. अब आपकी चिकन दम बिरयानी बनकर तैयार हैं