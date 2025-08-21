स्पेशल मौकों पर बिना ओवन के बनाएं चॉकलेट सूजी लावा केक, जान लें बनाने का आसान तरीका!
Chocolate Suji Lava Cake Recipe:  बच्चों को चॉकलेट सूजी लावा केक खाना काफी ज्यादा पसंद होता है अगर आप स्पेशल मौकों पर बिना ओवन के कुछ बनाना चाहते हैं, तो इस डिश को आसानी से बना सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 21, 2025, 10:25 AM IST
Chocolate Suji Lava Cake Recipe:  मीठा खाना अधिकतर लोगों को खूब पसंद होता है. बड़ों से लेकर बच्चों तक को सूजी लावा केक खाना बड़ा ही पसंद होता है. कई लोग बाहर से मीठी चीजें खाना का बड़ा ही चाव रखते हैं. इसको आप आसानी से ओवन और बिना ओवन दोनों तरीके से बना सकते हैं. कई लोग इसको बाहर से बड़े ही चाव से खाना पसंद करते हैं. अगर आप भी घर पर आसानी से इसे बनाना चाहते हैं, तो आप चॉकलेट सूजी लावा केक को बिना ओवन के घर पर बना सकते हैं. आइए आपको आसान से बनने वाली रेसिपी को दिखाते हैं.
 

चॉकलेट सूजी लावा केक बनाने के लिए सामग्री

चॉकलेट सूजी लावा केक बनाने के लिए सूजी, दही, दूध, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तेल या घी, वनीला एसेंस, डार्क चॉकलेट इन चीजों की जरूरत होती है.
 

इसे भी पढ़ें: पतिदेव के लंच को स्पेशल बनाने के लिए बनाएं मखाने की ग्रेवी वाली सब्जी, देखें रेसिपी!
 

चॉकलेट सूजी लावा केक बनाने की विधि

चॉकलेट सूजी लावा केक बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको 1 बाउल लेना है और इसमें सूजी और दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है. स्मूद बैटर को बनाकर आपको 15 मिनट तक इसको ढककर रख लेना है. अब आपको इस बैटर में चीनी, तेल और वनीला एसेंस को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है. बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को भी आपको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है. कपकेक मोल्ड आपको लेना है और इसमें हल्का सा तेल लगाना है और बैटर को इसमें डालकर डार्क चॉकलेट का टुकड़ा भी बीच में डाल देना है. कढ़ाही में नमक को डालकर स्टैंड को इस पर रख दें और अच्छे से स्टीम कर लें. अब आपका चॉकलेट सूजी लावा केक आसानी से बनकर तैयार हैं. इसको काटने के बाद अंदर से आपको पिघली हुई चॉकलेट बाहर निकालती हुई नजर आएगी. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद होगा. 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

