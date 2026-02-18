Advertisement
trendingNow13114440
Hindi Newsलाइफस्टाइलकटी मिर्च से इस तरह बनाएं अचार, खाने का बढ़ जाएगा स्वाद... जान लें रेसिपी

कटी मिर्च से इस तरह बनाएं अचार, खाने का बढ़ जाएगा स्वाद... जान लें रेसिपी

Homemade Pickle: कटी हुई मिर्च का आप आसानी से अचार बना सकते हैं. कटी हुई मिर्च का बना हुआ अचार 15 से 20 दिन तक टिकता है. कटी हुई मिर्च से दाल-चावल का स्वाद बढ़ जाता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कटी मिर्च से इस तरह बनाएं अचार, खाने का बढ़ जाएगा स्वाद... जान लें रेसिपी

खाने के साथ तीखा-स्वादिष्ट अचार बहुत टेस्टी लगता है. आप कटी हुई मिर्च का अचार बना सकते हैं. 15 से 20 दिन तक ये अचार चल जाएगा. इस अचार को दाल-चावल, पराठा, पूरी या सब्जी के साथ खा सकते हैं. इस अचार में ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है. 

सामग्री 
250 ग्राम कटी हुई हरी मिर्च 
4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल 
नमक स्वाद अनुसार 
1 छोटा चम्मच हल्दी 
राई 1 बड़ा चम्मच 
सौंफ 1 बड़ा चम्मच 
मेथी दाना 
नींबू का रस 
हींग एक चुटकी 

कैसे बनाएं अचार 
हरी मिर्च को अच्छे से धोकर साफ कर लें. इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. वरना अचार जल्दी खराब हो सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मिर्च को 1-1 इंच के टुकड़ों में काट लें, इसके बाद राई, सौंफ और मेथी दाने को कूट लें. इस मसाले से अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता है. बल्कि इससे स्वाद बढ़ जाता है. 

एक छोटी कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें. जब तेल से कच्ची गंध निकल जाए, गैस बंद कर दें. तेल थोड़ा ठंडा हो जाए तो उससे हल्दी, हींग और कुटे हुए मसाले डालें. 

मिर्च और मसाले 
कटी हुई मिर्च को किसी बड़े बर्तन में डालें. उस नमक और नींबू का रस डालें. तैयार मसाला-तेल मिश्रण डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि मिर्च के हर टूकड़े पर मसाले अच्छे से लग जाए. 

अचार को रखें 
अचार को साफ और सूखे कांच में जार भर दें, इसके बाद इस अचार को 1 से 2 दिन धूप रखें. आपका ये अचार 15 से 20 दिन तक खराब नहीं होगा.  

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylefood

Trending news

छीछालेदर के बाद अब आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई, प्रोफेसर पर फोड़ा ठीकरा
Galgotias University
छीछालेदर के बाद अब आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई, प्रोफेसर पर फोड़ा ठीकरा
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश.. हर राज्य और देश में बदल जाती है पहचान, कौन है ये नदी?
Brahmaputra river
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश.. हर राज्य और देश में बदल जाती है पहचान, कौन है ये नदी?
'सरकार का काम इनोवेशन को रोकना नहीं बल्कि...', ऋषि सुनक ने जमकर की भारत की तारीफ
india ai impact summit 2026
'सरकार का काम इनोवेशन को रोकना नहीं बल्कि...', ऋषि सुनक ने जमकर की भारत की तारीफ
राष्ट्रवाद पर डिबेट और थिएटर प्रतियोगिताओं, देशबंधु कॉलेज में ऐसे मनाया गया 'सबरंग'
Sabrang 2026
राष्ट्रवाद पर डिबेट और थिएटर प्रतियोगिताओं, देशबंधु कॉलेज में ऐसे मनाया गया 'सबरंग'
नौकरी खाने की जगह लोगों पर हो रही पैसों की बारिश, क्या है AI स्टार्टअप 'कार्या'
AI Impact Summit 2026
नौकरी खाने की जगह लोगों पर हो रही पैसों की बारिश, क्या है AI स्टार्टअप 'कार्या'
असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
priyanka gandhi
असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
Galgotias University
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
ajit pawar plane crash
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
Sanjay Raut
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत
india ai impact summit 2026
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत