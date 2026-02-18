कटी मिर्च से इस तरह बनाएं अचार, खाने का बढ़ जाएगा स्वाद... जान लें रेसिपी

खाने के साथ तीखा-स्वादिष्ट अचार बहुत टेस्टी लगता है. आप कटी हुई मिर्च का अचार बना सकते हैं. 15 से 20 दिन तक ये अचार चल जाएगा. इस अचार को दाल-चावल, पराठा, पूरी या सब्जी के साथ खा सकते हैं. इस अचार में ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है.

सामग्री

250 ग्राम कटी हुई हरी मिर्च

4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल

नमक स्वाद अनुसार

1 छोटा चम्मच हल्दी

राई 1 बड़ा चम्मच

सौंफ 1 बड़ा चम्मच

मेथी दाना

नींबू का रस

हींग एक चुटकी

कैसे बनाएं अचार

हरी मिर्च को अच्छे से धोकर साफ कर लें. इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. वरना अचार जल्दी खराब हो सकता है.

मिर्च को 1-1 इंच के टुकड़ों में काट लें, इसके बाद राई, सौंफ और मेथी दाने को कूट लें. इस मसाले से अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता है. बल्कि इससे स्वाद बढ़ जाता है.

एक छोटी कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें. जब तेल से कच्ची गंध निकल जाए, गैस बंद कर दें. तेल थोड़ा ठंडा हो जाए तो उससे हल्दी, हींग और कुटे हुए मसाले डालें.

मिर्च और मसाले

कटी हुई मिर्च को किसी बड़े बर्तन में डालें. उस नमक और नींबू का रस डालें. तैयार मसाला-तेल मिश्रण डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि मिर्च के हर टूकड़े पर मसाले अच्छे से लग जाए.

अचार को रखें

अचार को साफ और सूखे कांच में जार भर दें, इसके बाद इस अचार को 1 से 2 दिन धूप रखें. आपका ये अचार 15 से 20 दिन तक खराब नहीं होगा.